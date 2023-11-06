MHP'li Özdemir'den Kayseri'deki Skuter Sayısı ve Kazalarıyla İlgili Soru Önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vererek Kayseri'deki toplam skuter sayısını ve skuterların karıştığı kaza sayısını sordu. Bakanlık, Kayseri'de işletme izni verilen Bin 539 elektrikli skuterın hizmet verdiği yanıtını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Kayseri'nin sorunları için 42 adet yazılı soru önergesi verdi. Rekor kıran MHP'li Özdemir, geçtiğimiz ay Kayseri'deki toplam skuter sayısını ve skuterların karıştığı kaza sayısına ilişkin verdiği yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Bakanlık Özdemir'e Kayseri'de işletme izni verilen Bin 539 elektrikli skuterın hizmet verdiğini belirterek; "Etkin, sürekli, yoğun yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin arttırılması, kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi ve skuter kullanıcılarının trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılması amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetleri yürütülmektedir. Başta sürücülerin yeterlilikleri ve kullanım şartları olmak üzere trafik ve sürüş güvenliğini etkileyen trafik kural ihlalleri ile mevzuata aykırı hususları tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımlar trafik birimlerince uygulanmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından 20.05.2021 tarihinde alınan karar ile Kayseri genelinde elektrikli skuter işletmeciliği için skuter sayısı 3.000 adet ile sınırlandırılmıştır. Kayseri'de işletme izni verilen 1.539 adet elektrikli skuter hizmet vermektedir. Ülkemizde yıllık bazda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistiki veriler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına ait www.tuik.gov.tr adresinde, 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistiki veriler ise www.trafik.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta www.trafik.gov.tr adresine bakıldığında 12 Ekim 2023 tarihinde 7 bin 820 elektrikli skuter sürücüsünün denetlendiği, bin 660 elektrikli skuter kullanıcısına mevzuatta sayılan ihlalleri tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - KAYSERİ