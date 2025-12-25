MHP Milletvekili Aydın, TEKNOFEST etkinliklerinin Erzurum'da yapılmasını istedi

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 2027 TEKNOFEST etkinliklerinin Erzurum'da yapılmasını istedi.

TBMM Genel kurulunda söz alan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Aydın, "Muhterem Bakanlarım, bilenle bilmeyenin bir olamayacağı ilahi hükmüne bağlı olarak şunu ifade edebiliriz ki okumak, öğrenmek ve bilmekle edinilen bilgi ve onun sistematik adresi bilim, kendimizi bilmemizin yanı sıra, aynı zamanda her türlü kalkınmanın da taşıyıcı kolonudur. Bugün bilim dünyasının en son bilimsel ve teknolojik kazanımı olan yapay zekayı bundan tam altmış, yetmiş yıl önce yani 1958-1959 akademik yılı açılışı vesilesiyle Atatürk Üniversitesine ve kadim şehrimiz Erzurum'a gelen Ordinaryüs Profesör Cahit Arf tarafından dile getirildiğini bilmekteyiz. Duayen hocamız verdiği bir dizi konferansta "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?" başlıklı konuşmalarda bugünkü yapay zeka marifetli uygulamalara dikkat çekmiştir. Hem Hocamızın emeğinin hatırlanmasına hem de bugün iki köklü ve güçlü üniversitesi ile yetkin akademik kadrosu ve Avrupa'nın en büyük teleskopuna sahip gözlemevi ve araştırma merkezleri ile 2027 yılı TEKNOFEST etkinliklerinin tüm Doğu Anadolu'yu ortak bir etkinlikte bir araya getirme adına Erzurum'da yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM