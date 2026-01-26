MHP'li Akçay : 'Biz iktidarı yıpratmak için değil, Türkiye'yi güçlendirmek için siyaset yapıyoruz'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin siyaset anlayışının temelinde "önce ülkem ve milletim" ilkesinin yer aldığını belirterek, "Biz iktidarı yıpratmak için değil, Türkiye'yi güçlendirmek için siyaset yapıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Akçay'a ziyaretlerinde MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti. Akçay ve beraberindeki heyet, MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı lokali önünde İlçe Başkanı Tahsin Atılgan tarafından çiçeklerle karşılandı. Atılgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlere teşekkür etti.

Parti lokalinde partililere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin "önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben" anlayışıyla hareket eden bir parti olduğunu belirterek, bu ilkenin MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın kuruluş gerekçilerine değinen Akçay, ittifakın temelinde Türkiye'nin istikrarı, birliği ve güçlü bir devlet yapısının korunması idealinin bulunduğunu ifade etti. MHP'nin muhalefet anlayışının yıkıcı değil, yapıcı olduğuna dikkat çeken Akçay, "Bizim siyaset anlayışımızda önemli olan muktedir olabilmektir. Ülkeye zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak dururuz" dedi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi istikrarsızlıklara da değinen Akçay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin ardından MHP'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar öncesinden yaptığı uyarıların bugün ne kadar isabetli olduğunun görüldüğünü ifade eden Akçay, Bahçeli'nin yüksek siyasi öngörüye sahip bir lider olduğunu söyledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akçay, uygulanan sıkı para politikalar ve mali disiplin sayesinde enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye'nin son 50 aydır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirtti. 2025 yılı büyüme oranının en az yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Akçay, Merkez Bankası rezervlerinin de 205 milyar dolarla tarihi seviyelere ulaştığını kaydetti. Akçay, bu gelişmelerin kısa vadede vatandaşların alım gücüne olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Erkan Akçay ve beraberindeki heyet, ayrıca AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu. - MANİSA