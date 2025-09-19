MHP'li Akçay: Birlik ve Beraberliğimiz En Büyük Gücümüz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Bütün dünya ülkeleri topunu, tüfeğini, uçağını, füzesini seferber etse, bize hiçbir şey yapamaz. Ancak birlik ve beraberliğimiz zaafa uğrarsa herkes her şeyi yapabilir." dedi.

Akçay, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Salonu'nda "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında, Manisa'daki hemşeri dernek temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Akçay, MHP'nin 56 yıldır Türkiye'nin vicdanı olduğunu ve milletin hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirterek, çalışmalarını ilkeli, sorumlu, çözüm üreten bir politika uygulayarak yürüttüklerini söyledi.

Akçay, millet ve devletleri güçlü kılan en önemli unsurun, birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik, huzur ve güven olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 45 yıl boyunca bir terör belasına, terör fitnesine maruz kalmış bir ülke olarak artık bir 40-45 yıl daha bunu taşıma tahammülümüzün kalmadığı hepimizin takdiri ve malumu." dedi.

Türkiye'nin geride kalan yaklaşık 40 yılda terör yüzünden büyük acılar çektiğinin altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Çok sayıda şehitler verdik. Can kayıplarımız oldu. Yollar kesildi, köyler basıldı. Bunları anlatmaya gerek yok. Bunları en iyi sizler biliyorsunuz. Artık yeter diyoruz. Bir 40 yıl daha bunları, bu acıları, bu sıkıntıları, bu terör ve şiddet dönemini yaşamaya tahammülümüz yok. Düşmanlarımız da uyumuyor. Her türlü fitneyi, fesadı, 'Sen şusun, ben buyum' diyerek bizim birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı zaafa uğratmak istiyor. En büyük problem budur."

Akçay, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece Türkiye'nin bileğinin bükülmeyeceğini dile getirerek, "Bütün dünya ülkeleri topunu, tüfeğini, uçağını, füzesini seferber etse, bize hiçbir şey yapamaz. Ancak birlik ve beraberliğimiz zaafa uğrarsa herkes her şeyi yapabilir. Onun için aklımızı başımıza devşirip bir an evvel bu terör örgütünü, devreden çıkartıp işimize bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar da söz alarak "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında görüşlerini bildirdi.