MHP İzmir Teşkilatı İftar Yemeğinde Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı iftarda bir araya geldi.

İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftarın ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı kadrolarının sevdasının İzmir olduğunu kaydetti.

31 Mart'ın sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirten Osmanağaoğlu, "31 Mart seçimleri seçmenini asılsız iddialarla kandırabileceğini sananlara millet aklının unutamayacakları bir ders vereceği gün olacaktır." dedi.

İzmirlilerin yerel seçimde geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara gereken cevabı vereceğine inandığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını halkça, halka hizmet olarak götüreceğinden emin olduğumuz Hamza Dağ ve 30 ilçe belediye başkanımız, İzmir'i gerçek belediyecilik hizmetiyle tanıştıracaktır." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde tarihi bir zafer elde ettiklerini hatırlattı.

O seçimin demokrasi tarihinin en zorlu sınavlarından bir tanesi olduğunu kaydeden İnan, şöyle konuştu:

"Biz meseleye sadece gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için bakıyoruz. O nedenle önümüzdeki 4,5 süre zarfında Cumhur İttifakı'nın her bir ferdi Türkiye'nin yeniden inşaatı için, küresel bölge mücadelemizin, Türk dünyasındaki dayanışmamızın gençlerimize ve bölgemize daha fazla yansıması için çok çaba sarf edeceğiz. Bunun için de pazar günü tüm 4,5 milyonluk bu güzel hemşehrimizin yaşadığı bu kentte Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazacağız, yeni bir belediyecilik anlayışını şehrimize kazandıracağız. 25 senedir şehrimizin tanışmadığı bu hikayeyi Cumhur İttifakı İzmir'den en güçlü şekilde yazacak."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise salondaki güçlü ruhu ve heyecanı gördüğündeki Silivri'deki yargılanmaların aklına geldiğini belirterek, "Orada FETÖ'cü hakimlere şöyle bir cümle kurmuştum. Bizim esir alınan tarafımız en az var olan tarafımızdır, bizim asıl var olan tarafımız bedenlerimize sığmayarak taşan ve ülkemizin sonsuzluğunda nöbet tutan ruhumuzdur ve tarih bu ruhla alınacak kelepçe üretememiştir demiştim. İşte onu Cumhur İttifakı, ülkemizin sonsuzluğunda nöbet tutan o ruhun adı Cumhur İttifakı'dır. Ne mutlu bize." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin de seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "31 Mart sadece bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçimi değil. 31 Mart küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günüdür." dedi.

Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile tüm ilçelerde uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Biz geçen seçimde 70 oyla Beydağ'ı, 700 oyla Kemalpaşa'yı 1250 oyla Foça'yı, 1250 oyla Çeşme'yi kaybettik. Sizden ricam bu ilçelerdeki yüz kişiyi arayıp onlardan oy rica etmeniz." dedi.