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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı MHP Denizli İl Teşkilatını Ziyaret Etti

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Teşkilatını ziyaret etti. MHP tarafından açıklanan 4 ilçenin belediye başkan adayı da tanıtıldı. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Teşkilatını ziyaret etti. MHP tarafından açıklanan 4 ilçenin belediye başkan adayının da tanıtıldığı toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Parti binasındaki ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Biz, Cumhur İttifakı olarak Misak-i Milli ruhuyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Osman Zolan'a, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başarılar diliyorum. Önce Cenab-ı Hakk'ın izni daha sonra aziz milletimizin takdir ve teveccühü ile Denizli'nin tamamında 20'de 20 hedefini gerçekleştireceğimizi biliyorum. 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' diyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhur ittifakı menfaate dayalı değildir"

MHP'nin aday çıkardığı 4 ilçede yanlarında olacaklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli'mizde Cumhur İttifakı olarak 4 ilçemizin MHP'li adayını gece, gündüz demeden bizler de sizlerin yanında kazanmak için mücadele edeceğiz. 20'de 20 hedefini Cumhur İttifakı'yla birlikte başaracağımızdan en ufak bir endişemizin olmadığını bilmenizi isteriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev alanlarla beraber hareket edeceğimizden emin olmanızı ifade etmek isterim. Bugüne kadar hep beraber olduk. Cumhur İttifakı, bir menfaate dayalı ittifak olmadığını da bugüne kadar gördük. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada en güçlü devlet olması için çalışan milletin evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

"Denizli, Türkiye'de parmakla gösterilen iller arasında"

Göreve geldiği günden bu güne millete hizmet etmek için gece, gündüz koştuklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Geçmişte Denizli'mizde yapılması gereken ve boş bırakılan hizmet destanlarını bugün bizimle beraber yazılması noktasında bu boşluğu doldurmak için daha çok çalışmak için gayret sarf ettik. Bizim buradaki amacımız, Denizli'mizi daha ileriye ve daha güzele götürmektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, daha konforlu, daha güzel hayat sürmelerini ve daha güzel bire şehirde yaşamalarını sağlamaları için gayret gösterdik. Bugüne kadar yaptığımız işler hepinizin malumu ve Denizli'miz nereden nereye geldi. Bunu biz, birlikte başardık. El ele, gönül gönüle verdik, gece-gündüz çalıştık ve şehrimizin güzel bir noktaya gelmesini hep beraber sağladık. Bugün Denizli'miz Türkiye'de parmakla gösterilen iller arasına girdi. Şehrimizle ne kadar gurur duysak hakkımızdır" diye konuştu.

"İşimiz gücümüz Denizli"

Şu ana kadar emanet bilinciyle hareket ettiğini belirten Başkan Zolan, "Bize güvenen vatandaşlarımızın bu güvenini boşa çıkarmamak ve başını öne eğdirmemek için her işimizin en ince detayına kadar gayret sarf ettik. Bizim tek derdimiz, millete hizmet etmek. Bizim işimiz gücümüz, Denizli. Biz bugüne kadar Denizli'mize sadece hizmet ettik. Başkan hiçbir şeyin peşinde koşmadık. Hem hizmet ettik, hem gönüllere dokunduk, gönüller inşa ettik. Bazı ilçelerde Büyükşehir olarak hizmet ettik ama bazı ilçeler eksik noktalar oldu. Bu dönem hedefimiz, 20'de 20 yapmaktır. Ben Denizli'nin hiçbir ilçesini, hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını, hiçbir insanını ayırt ederek hizmet etmedim. Sınıf ayırarak hizmet etmedik. Nerede bir sıkıntı, dert ve ihtiyaç var, biz oraya koştuk. O sorunları çözme noktasında gece gündüz çaba sarf ettik. Bu ayırımı yapmadan hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nerede bir dert var, bir vatandaşımız sıkıntı yaşıyorsa oraya hep beraber koşacağız. El ele kol kola vereceğiz" dedi.

Toplantının sonunda MHP Genel Merkez tarafından adaylığı açıklanan Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci, Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbal, Çal Belediye Başkan Adayı Fethi Akcan, Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş'ın kamuoyuna tanıtıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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