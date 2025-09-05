MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: 'Türk, Kürt, Arap kol kola, omuz omuza yaşayacağız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 6 Eylül'de Van'da düzenlenecek olan "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"na katılmak üzere bölgeye gelirken, Siirt'te de vatandaşlarla bir araya geldi. Kaşıkçı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında artık darbelerden, terörden ve sistem tartışmalarından uzak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek istiyoruz" dedi.

Siirt'teki buluşmada konuşan Lütfü Kaşıkçı, terör örgütlerinin yıllarca kardeşlik hukukunu zedelemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurguladı. MHP olarak bu süreci ilk başlatan siyasi parti olmanın hassasiyetiyle, bu çalışmanın tam manasıyla hayata geçmesi için çaba gösterdiklerini belirten Kaşıkçı, bölge halkının yıllardır terör nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade etti. Kaşıkçı, " Terör, Türk'ü Kürt'ten, Arap'ı Türkmen'den ayırmaya çalıştı. Ama hamdolsun ne Güneydoğu'da ne Doğu Anadolu'da kardeşliğimizi bozamadı. Bugün de Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla kol kola, omuz omuza birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık darbelerle, parlamenter sistemin dayattığı krizlerle ve terör örgütlerinin oyunlarıyla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Kaşıkçı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, birinci yüzyılda yaşadığımız acıların, darbelerin ve terör örgütlerinin kirli oyunlarının ikinci yüzyıla taşınmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaşıkçı, son olarak terörsüz bir Türkiye'nin önemine dikkat çekerek, Siirt'te ortaya konan birlik ve dayanışmanın sadece Anadolu'nun dört bir yanına değil, Irak ve Suriye gibi komşu coğrafyalara da yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Toplantıya, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'nın yanı sıra MYK Üyesi Ali Uçak, MYK Üyesi Özmen Kalp Erdemir, MDK Üyesi Alperen Özdemir ve MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez katıldı. Programın ardından heyet, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasını, şehit ve gazi derneklerini ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti. - SİİRT