MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Akbelen'deki ağaç kesimi provokasyon amaçlı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda provokasyon amaçlı olduğunu belirtti. Akçay, ağaç kesimiyle ilgili yapılan protestoların asıl amacının ağaç olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda; "Sadece saha çalışmalarını engellemeye çalışan, önleyici tedbirleri engellemek için kolluk kuvvetlerine saldıran bir grup provokatör gözaltına alınmıştır. Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenlerin sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen ile bir Gezi kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir" dedi.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP'nin talebi üzerine Akbelen'deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu'na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

"TÜRKİYE ORMAN ALANLARINI ARTTIRAN NADİR ÜLKELERDEN"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin genel görüşme açılmasıyla ilgili önergesiyle ilgili Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Enerji bütün insanların ihtiyacı olduğu kadar ülkelerin ekonomik kalkınması, sosyal refahı için çok önemli bir faktördür. Ülkemiz enerjide büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Üretimin sona erdiği maden sahalarının rehabilite edilerek yeniden eko sisteme kazandırılması yasal bir zorunluluktur. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri tarafından üretimin sonlandırıldığı 920 dönüm maden sahasına rehabilitasyon kapsamında 400 binden fazla ağaç dikildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Akbelen'de maden üretimi sonrası için rehabilitasyon projesi hazırlanmış bu kapsamda on binlerce ağaç toprakla buluşacaktır. Türkiye orman alanlarını arttıran nadir ülkelerden biridir.

"FİRMANIN MADEN RUHSATI 2041 YILINA KADAR DEVAM ETMEKTE"

Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri 2014 yılında özelleştirilmiştir. Firma 2014 yılından günümüze kadar yeni maden sahası açmamış, devlet tarafından açılan maden sahalarını işletmiştir. Akbelen'de 780 dönümlük alana maden ruhsatı verilmiştir. Firmanın maden arama ruhsatı, 2041 yılına, orman izni ise 2033 yılına kadar devam etmektedir. Akbelen'de protestoyu organize eden grubun avukatları bile bu bilgilere sahip olduklarını itiraf etmektedir.

"ASIL AMACIN AĞAÇ OLMADIĞI AÇIK VE NET"

Sadece saha çalışmalarını engellemeye çalışan, önleyici tedbirleri engellemek için kolluk kuvvetlerine saldıran bir grup provokatör gözaltına alınmıştır. Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen ile bir Gezi kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir.

"İDDİALAR GENEL GÖRÜŞME AÇISINDAN GEREKLİ DEĞİL"

Muhterem milletvekilleri, madenler de çevreler de bizimdir. Her ikisinin de korunması ve değerlendirilmesi denge esasına göre yapılmalıdır. Biz her ikisinde de taviz vermemek gerektiğine inanıyoruz. Bu veriler kapsamında genel görüşme gerekçesinde yer alan iddiaların yerinde ve doğru olmadığı anlaşıldığından genel görüşme açılmasına gerek bulunmadığını değerlendiriyor ve saygıyla selamlıyorum."