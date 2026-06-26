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Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin Nuh'un Gemisi'ni inşa ediyor

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin Nuh'un Gemisi'ni inşa ediyor
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"Terörsüz Türkiye kavramı, Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Günümüzde hem Türkiye'de hem bölgemizde Hazreti Nuh'un yeni gemisini inşa eden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Terörsüz Türkiye kavramı, Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır." dedi.

Akçay, göreve atanan Nurullah Savaş'ı MHP Manisa İl Başkanlığında ziyaret etti.

MHP'nin 57 yıllık geçmişe sahip, ilkeli ve kendi gündemini belirleyen bir siyasi hareket olduğunu belirten Akçay, partinin siyaset anlayışının "önce ülkem ve milletim" ilkesi doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" kapsamında yürütülen yasa çalışmalarına vurgu yapan Akçay, düzenlemelerin ülkenin huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Hazreti Nuh kıssasını hatırlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Günümüzde hem Türkiye'de hem bölgemizde Hazreti Nuh'un yeni gemisini inşa eden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Terörsüz Türkiye kavramı Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı değil, aynı zamanda Türk ve dünya siyasetinin de bilgesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyaseti milli tarih şuuru, devlet aklı ve millet vicdanıyla yürütür, bütün hadiselere yarın perspektifiyle bakarız. Dünü iyi biliriz, iyi bilmek zorundayız."

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türk asrı" olarak nitelendiren Akçay, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Akçay, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının Türk tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin hem ülke içinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hem de bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise, Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manisa'dan en yüksek desteği vermeyi, yerel seçimlerde ise büyükşehir ile 17 ilçede başarı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İl Başkanı Nurullah Savaş da Cumhur İttifakı ruhuyla, kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını belirterek, 2029 yerel seçimlerinde başta Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 17 ilçede başarı hedeflediklerini kaydetti.

Programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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