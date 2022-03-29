MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarım sektörünün yüksek verimlilikle kaliteli ürün üretebilen, ülke insanını besleyebilen, büyümeye katkı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarım sektörünün yüksek verimlilikle kaliteli ürün üretebilen, ülke insanını besleyebilen, büyümeye katkı sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması esastır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarım sektörünün yüksek verimlilikle kaliteli ürün üretebilen, ülke insanını besleyebilen, büyümeye katkı sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması esastır." - ANKARA
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