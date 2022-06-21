MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Anadolu tahıl ambarıdır. Üreterek çiftçilerimizi destekleyerek, ekim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür." - ANKARA
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