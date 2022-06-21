MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Anadolu tahıl ambarıdır. Üreterek çiftçilerimizi destekleyerek, ekim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Devlet Bahçeli İhracat Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.