MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar." - ANKARA
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