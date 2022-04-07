MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere maalesef sürekli ihtiyaç hissedilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Ukrayna, Savaş, Politika, Haberler

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