MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir." - ANKARA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

İhlas Haber Ajansı / Politika