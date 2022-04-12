MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Haberler

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