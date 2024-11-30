Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu'dan DEM'e Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu'dan DEM'e Sert Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, PKK ile ilişkileri bitirme çağrısında bulunarak, siyaset ve terör arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Topcu, terörü Türkiye'nin güvenliğine tehdit olarak nitelendirerek barışın sağlanması için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, " Mhp'nin DEM'e çağrısı, duruşunu netleştirmesi aklını başına devşirmesi çağrısı, emperyalist güçlerin taşeronu olan PKK ile ilişkisini bitirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olma çağrısıdır." dedi.

Topcu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gaziantep-Kilis-Adıyaman, Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, zamanın Türkiye Yüzyılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terör sorunu ile mücadele ettiğini aktaran Topcu, şunları söyledi:

"Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır, terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, maşası, silah tutan kuklalarıdır. Bu durum artık Türkiye için de güvenlik riski oluşturmaktadır. Türkiye'ye yönelik ne derecede büyük bir güvenlik riski oluşturduğu ortadadır. Artık bir çözüm üretilmelidir bu terör belasına, onun içindir ki, Sayın Devlet Bahçeli'nin daveti, parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e, artık dış mihrakların uydusu, emperyalizmin maşası olmayı bırakmasıdır. 'Hem siyaset yapayım, her yerde olayım, her tarafı karıştırayım, hem de silahlı teröristlerle kol kola gezeyim, sırt sırtta hareket edeyim' denmez. Böyle yapıyorsanız o zaman bu siyasetten çekilmeniz lazım."

"Silah varsa siyaset yoktur" diyen Topcu, şiddetin olduğu yerde barışın yeşeremeyeceğini ifade etti.

Topcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Mhp'nin DEM'e çağrısı, duruşunu netleştirmesi aklını başına devşirmesi çağrısı, emperyalist güçlerin taşeronu olan PKK ile ilişkisini bitirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olma çağrısıdır. Bu bir birlik çağrısıdır, bin yıllık kardeşliğin hatırlatılması korunması ve yaşatılması çağrısıdır, terörün ülke gündeminden ortadan kaldırılması çağrısıdır, 'yeter artık' deyip anaların gözyaşını bitirme çağrısıdır. Şu konunun asla unutulmaması gerekir ki devlet teröristle müzakere etmez mücadele eder düsturundan hareketle, bu mücadele kararlılıkla devam edecektir. Mhp'nin tutumu, ucuz ve hamasi yaklaşımlarla, oy avcılığıyla, tribünlere oynamakla basite indirgenecek bir mesele değil sanıldığından çok daha ciddidir.

Toplantıya, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, MHP Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Politika
img

Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
img

Halep düştü, Esad pes etti
img

Korkutan deprem uyarısı! 24 il büyük tehlike altında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.