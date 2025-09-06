MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık ve teröre verilmiş bir taviz olmadığını belirterek, "Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanlığınca "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalısıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Van'a geldi. Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonunda MHP Van İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak illerden gelen partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Parti Lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla ortaya koyduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet iradesine dönüştürdüğü "Terörsüz Türkiye" hedefinin; milli birliği güçlendirmenin, kardeşliğin pekiştirmesi ve milli ülkülerin etrafında kenetlenmenin adı olduğunu belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; terörün kökünü kazımayı, bu topraklarda huzuru ve güveni kalıcı kılmayı, Türk milletine karşı en büyük borç ve sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki; Terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık, teröre verilmiş bir taviz yoktur. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Milletimizden gizlenen hiçbir şey yoktur. Anayasa'nın ilk dört maddesi, 42. ve 66. Maddeleriyle ilgili hiçbir tartışma söz konusu bile değildir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; 'Kökeni, mezhebi, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes hukukun karşısında bir ve eşittir' Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, duamız bir ve geleceğimiz de bir olacaktır Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Bu toprakların mayasının kardeşlik olduğunun altını çizen Durmaz, "Buradan, Liderimizin aldığı inisiyatifle başlayan Terörsüz Türkiye sürecini ajite etmeye çalışan siyaset simsarlarına, Boylarını aşan laflar eden hadsizlere, çantacılara, çapulculara, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden kısa süre önce, sessiz sedasız eşyalarını toplayıp partimizden istifa edip giden provokatörlere, Yer aldığı partiden, 'başka kapıya' denilerek kovulan, o günden beri de kendine kapı arayan her kilide uyan anahtarcılara diyorum ki; Geçmişte hasbelkader bulunduğunuz ya da bulunmuş gibi yaptığınız partimizden, kutlu ocağımızdan biraz olsun feyz alsaydınız, biraz dava şuurundan nasiplenseydiniz, bugün İsrail'le aynı amaca hizmet etmez, Türk Milletinin birliğinin, kardeşliğinin yanında yer alırdınız. Bu utanç size bir ömür boyu yeter de artar bile. Bugün tertiplediğimiz bu toplantımız yalnızca Van için değil, Ağrı'dan Bitlis'e, Hakkari'den Iğdır'a, Kars'tan Muş'a, Siirt'ten Şırnak'a kadar bölgedeki tüm kardeşlerimizin ortak sesi, ortak nefesi mahiyetindedir" şeklinde konuştu. - VAN