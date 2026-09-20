MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu Ordu'daki kongrede Terörsüz Türkiye hamlesini anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi ayağındaki prangalardan bir bir kurtarmanın gayretinde olduğunu söyledi.

Aksu, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen MHP 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk siyasi hayatında 57 yıldır aynı ülkü, değişmez irade ve sarsılmaz inançla mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin yükselmesi için hiçbir mazeret üretmeden omuz omuza vermenin, barış ve kardeşliği kucaklayıp istikbalin yol haritasını milletçe birlikte çizmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Aksu, " Milliyetçi Hareket Partisi, milli varlığa ve tarihi misyona sahip çıkmanın adı, kardeşlik ve barışa açılan siyaset penceresidir. Türk milliyetçiliğinin yegane siyasi burcu, ülkenin geleceği, milli bekanın teminatıdır. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi güçlü ise Türkiye güvende olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü ise milli ülküler istikametinde yol alınacak, Türkiye lider ülke ve süper güç haline gelecektir." dedi.

Aksu, yakın coğrafyadaki gelişmelerin, istikrarın, milli birliğin ve iç cepheyi kuvvetlendirmenin ne denli önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir ortamda 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen bölücü terörden Türkiye'nin kurtulması için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu Terörsüz Türkiye hamlesi, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile bir devlet politikası haline gelmiştir. Hedef, terörü bir daha yeşermemek üzere bütün unsurlarıyla bitirmek, bölücülüğü zihinlerden de çıkarmak ve gelecek nesillere daha güvenli bir vatan bırakmaktır. Terörsüz Türkiye, daha fazla yatırım, üretim, istihdam, ihracat demektir. Güvenlik, demokrasi, toplumsal huzur ve bölgesel istikrar demektir. Tarihi bir dönüm noktası olan Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adımlarının emperyalist oyunları bozacağına, huzur, barış ve refah ikliminin hakim olacağına inanıyoruz."

Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı istikrarla devleti güçlü, milleti mutlu kılmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizi, ayağındaki prangalardan bir bir kurtarmanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Herkesi Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bir tuğla koymaya davet eden Aksu, şunları kaydetti:

"Türk milletinin önünü kesmek ve yükselişini engellemek için oyun kuran, pusuya yatan Türkiye hasımlarına ve işbirlikçilerine karşı mücadelemizi sürdürecek, tahriklere kapılmayacak, karanlık senaryolara baş eğmeyeceğiz. Hak bildiğimiz yolda ilerleyecek, iç barış ülküsüyle milli birlik ve kardeşliğin kök saldığı bir iklimi hep birlikte tesis edeceğiz. Ülkemiz sosyo-ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacak, milletimizin refahı artacaktır. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türk ve Türkiye Yüzyılı olacaktır."

Tek listeyle yapılan kongrede, İl Başkanlığına yeniden Mehmet Özçelik seçildi.

Kongreye, MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, bazı ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA