MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

Güncelleme:
31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde suç işleyenlere af geliyor. Meclis'e gelecek düzenlemeden 50 bin kişi yararlanacak. 11'inci Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeyle ilgili Bahçeli'nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, "Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" dedi.

  • 11. Yargı Paketi'ne, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe 5 yıl veya daha az süresi kalan hükümlülerin erken tahliyesini sağlayacak bir madde eklenecek.
  • Düzenleme, örgütlü suçlar ve terör suçları hariç, yaklaşık 50 bin hükümlünün yararlanmasını öngörüyor.
  • Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulması önümüzdeki haftaya ertelendi.

Koronavirüs salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler, bir defa daha Meclis gündemine geldi.

YARGI PAKETİ'NE EKLENECEK

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyordu. Ancak MHP ve Adalet Bakanlığı'nın da talebi ile pakete, COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme geldi. Bu sebeple Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulması da önümüzdeki haftaya kaldı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI YORUMLARI YAPILIYORDU

Daha önce çıkarılan düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Düzenleme Meclis'ten geçerse, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

50 BİN MAHKUM FAYDALANACAK

Örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı düzenlemeden, ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor. Ancak bu sayının, mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.

FETİ YILDIZ MESAJI VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen ve 11. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanan yeni infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Adalet Bakanlığı'nın taslağına göre, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe 5 yıl veya daha az süresi kalan hükümlülere, ceza kesinleşme tarihine bakılmaksızın erken tahliye imkânı sağlanacak.

Düzenleme, Covid-19 dönemindeki geçici 10. madde uygulamasının kapsamının genişletilmiş hali olarak görülüyor.

"AĞIR BİR EŞİTSİZLİK YARATMIŞTI"

Feti Yıldız, yaptığı paylaşımda hükmün kesinleşme tarihine göre uygulanan mevcut sistemin adil olmadığını vurguladı.

Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti:

İnfaz Kanunu Geçici 10. maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkânı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı.

KISMİ AF OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yapılacak düzenlemenin 'af' niteliğinde olmadığını savunsa da, binlerce kişi cezaevlerinden çıkacağı için bir anlamda 'kısmi af' olarak değerlendiriliyor.

BAKAN TUNÇ DEĞERLENDİRMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.

Tunç, "COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?' diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir." demişti.

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıNecati Cevik:

salın salın kadın çocuk yaşlı genç demeden insanımızı kadledenler hapisten çıktıktan sonra ülke için çalışır.gaymaklı koltuk sevdalıları sizi.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Seçim yatırımı bunlar halk herşeyin farkinda

yanıt39
yanıt2
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

seçim seçim lazım bu fosilleri göndermek için

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

ilk suçu ve hafif suç ise tolerans olabilir ama suçu meslek yapan asla salınmamalı

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Seçime kadar çok kişi salinacak

yanıt17
yanıt0
Haber YorumlarıKardan Adam:

HEPINIZ YARGILANACAKSINIZ

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

bunların bu ülkeye verdikleri zararı kimse vermedi veremez de hani temiz toplum temiz TÜRKİYE nerede bu millette bu iktidar sayesinde rahat yüzü yok zaten ortalık KOLOMBİYA sokakları gibi baron mafya katil çete çok şükür

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
