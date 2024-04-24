MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt

Mhp, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen iddialara videolu paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı görüldü. Fonda ise Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı duyuldu.

BAHÇELİ 23 NİSAN RESEPSİYONUNA KATILMADI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna katılmadı. Bahçeli'nin resepsiyonda yer almaması, "Sağlık durumu iyi değil iddialarını da beraberinde getirdi.

MHP'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM GELDİ

MHP, söz konusu iddialara videolu yanıt verdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anın görüntüleri yer aldı. Fonda ise Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı duyuldu.

SEÇİM GÜNÜ YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullanmıştı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekmişti.