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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt

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TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sağlık durumuyla ilgili iddialar gündeme gelirken, partisi videolu paylaşım yaptı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anın görüntülerine yer verilirken, fonda Ferdi Tayfur'un müziğinin çaldığı duyuldu.

Mhp, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen iddialara videolu paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı görüldü. Fonda ise Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı duyuldu.

BAHÇELİ 23 NİSAN RESEPSİYONUNA KATILMADI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna katılmadı. Bahçeli'nin resepsiyonda yer almaması, "Sağlık durumu iyi değil iddialarını da beraberinde getirdi.

MHP'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM GELDİ

MHP, söz konusu iddialara videolu yanıt verdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anın görüntüleri yer aldı. Fonda ise Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı duyuldu.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt

SEÇİM GÜNÜ YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullanmıştı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Sosyal Medya Ferdi Tayfur 23 Nisan MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

duyarlı vatandaş:

Mecliste illahi vefat etmesi mi gerekiyor partiyi bırakması için , Halbuki söz gençlerin partimi idealist gençliğe emanet ediyorum demesi beklerdim:)

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sade vatandaş:

bu ne yau yavaş çekim video gibi o hızla anca yarın akşam gideceği yere varır

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Muslum Aslan:

100 yıl daha yaşasınlar kim ne götürecek.

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Izzettin Sonmez:

Allah için ne yaptınız öbür dünyada mevki makam rüşfet torpil yok ona göre

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