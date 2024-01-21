MHP'de 1'i il olmak üzere 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), yaklaşan yerel seçimler önce 1'i il olmak üzere 55 belediye başkanını daha kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Mhp, Düzce Belediye Başkanlığına aday olarak Yılmaz Eser'i belirledi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYESİ İÇİN YILMAZ ESER ADAY GÖSTERİLDİ

Sadir Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkanı: