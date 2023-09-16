MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: 'Davasına sahip çıkanlar partimize nasıl döneceğiz diye düşünmektedirler'

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Amasya İl Başkanlığı'nın kongresinde yaptığı konuşmada, üç hilalin her ülkücünün yüreğine dağlanmış bir mühür olduğunu belirterek, partiden ayrılanların geri dönüşüne açık olduklarını ifade etti.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Başka partilere giden arkadaşlarımız olmuştur. Ama bir üç hilal gördüğünde hala yürekleri partimiz için çarpmakta. Davasına gerçekten sahip çıkanlar partimize nasıl döneceğiz diye düşünmektedirler" dedi.

MHP Amasya İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce partiden ayrılanlar için yaptığı çağrıyı hatırlatarak, üç hilalin her ülkücünün yüreğine dağlanmış bir mühür olduğunu söyledi. Başkan, "Masaları devirmemiş, davamıza ihanet etmemiş ve küfretmemiş insanların partimize dönüşü ile ilgili ne varsa bizler de yollarını açacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Çünkü burası ocak" diye konuştu.

Türkiye'nin 14 ve 18 Mayıs'ta çok önemli bir seçimi atlattığına değinen Milletvekili Başkan, "Türkiye'nin gelecek 50 yılı kurtuldu. Elleri kınalı, ağzı dualı anaların doğurduğu Türk çocukları, Kandil'in gayrimeşru çocuklarına bu ülkeyi teslim etmedi, etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Tek liste halinde gidilen kongrede MHP'nin yeni il başkanı seçilen Mustafa Akgül, "Kongremizin toy havasında geçmesine vesile olan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederiz. Gün birlik zamanı, gün beraberlik zamanı" ifadelerini kullandı. Akgül, başkanlık görevini devraldığı Şuayip Ak'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye MHP MYK Üyesi Kadir Şekerci, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, eski Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile partililer katıldı. - AMASYA