MHP, AK Parti ile ortak listeyle mi seçime gidecek? Bahçeli'den merak edilen soruya yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda MHP ile AKP arasında ortak liste yapılacağı iddialarına yanıt verdi. MHP'nin milletvekilliği seçimlerine kendi adayları ve logosuyla gireceğini açıklayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" dedi.

Seçimlere artık sayıla günler kala ittifaklarda son halini aldı. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağını açıklamıştı. Mhp'nin ise AK Parti ile ortak liste ile seçimlere gireceği iddia edilmişti.

MHP KENDİ LOGO VE ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEK

Mhp Genel Başkanı Devlet Başkanı, iddialara ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifadenin kamuoyunda tartışma konusu hatta polemik malzemesi haline getirildiğini dile getiren Bahçeli, seçimleri kendi logo ve adaylarıyla katılacağını söyledi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 47 gün kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılacak dört adaydan oluşan geçici listeyi yayımlamıştır. Süreç ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlemektedir.

"İTTİFAK PROTOKOLÜ YSK'YA TESLİM EDİLDİ"

Seçime katılacak partiler belli olmakla birlikte hazırlanmış ittifak protokolleri de sırasıyla YSK'ya sunulmuştur. Bilindiği gibi Cumhur İttifakı çatısı altında 4 parti yer almıştır. Bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolü 24 Mart 2023'te YSK'ya teslim edilmiştir.

"MHP'NİN ADAYI BELLİ, KARARI NETTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün imkan ve inancımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir.

ORTAK LİSTE İDDİALARINI YALANLADI

Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır.

YENİDEN REFAH VE BBP'NİN BEYANLARINI HATIRLATTI

Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partiden 2'si olan; Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği bir şeydir.

"MHP'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Milliyetçi Hareket Partisi'ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, fitne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur.

"EMANET MUTLAKA KORUNACAK"

Cumhur İttifakı'nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır. Ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir.

"MANTIKLI VE MAKUL BİR SEÇENEK OLMAYACAK"

Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.

"MHP HASRETLE BEKLEDİĞİ BAŞARIYA KESİNLİKLE ULAŞACAK"

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.

"ÇALIŞMA BİZDEN MÜKAFAT MİLLETTENDİR"

Gayret bizden Tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM'de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir."