Mezitli Devlet Hastanesi Yılsonunda Hizmete Girecek

Mezitli Devlet Hastanesi Yılsonunda Hizmete Girecek
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 90 seviyesine geldiğini ve bu yıl sonunda hizmete açılacağını açıkladı. Hastane, 150 yatak kapasitesiyle birlikte son teknoloji ile donatılmış bir sağlık merkezi olarak bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Hastane çalışmaları yüzde 90'larda, ağız ve diş sağlığı ise tamamlanma aşamasında. Allah izin verirse bu yıl sonunda Mezitli Devlet Hastanemiz hizmete girmiş olacak" dedi.

Kıratlı, yapımı devam eden Mezitli Devlet Hastanesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'nin de eşlik ettiği incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, hastanenin, 280 bin metrekare alandan oluşan, aynı zamanda 51 bin metrekareye varan kapalı alan inşaatıyla 150 yatak kapasiteli olduğunu belirterek, "Ama talep halinde 200'e kadar artırılabilir yatak kapasitesi mevcut olup, yine yanında 50 ünitelik bir ağız diş sağlığı merkezi bulunmaktadır. Burası, Mersin'de bulunan, yapımı tamamlanan ve son teknoloji ile donatılmış hastanelerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Hastane inşaatının belirtilen sürenin çok ilerisinde olduğunu vurgulayan Kıratlı, "Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82'lerde. Aşağı yukarı ağız diş sağlığı merkezimiz tamamlanmak üzere, yüzde 90'ların üzerine çıkmış durumda. Tabi Mersin'in, Mezitli'nin önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak bu hastane. Burada yaklaşık olarak günlük 20 bin civarında vatandaşımızın hizmet almasını bekliyoruz. Yine aynı zamanda ağız diş sağlığı merkezinde günlük 700 hastamızın buradan hizmet almasını bekliyoruz. Burası şifa dağıtacak" diye konuştu.

Bölgeye hizmet verecek olan ve devasa büyüklükte bir hastane olacak olan Mezitli Devlet Hastanesi'nin önemine vurgu yapan Kıratlı, "10 tane ameliyathanesinin olduğu, 8 bloktan oluşan, 40 tane yoğun bakım ünitesi, 45 acil yatak, 45 müşahede yatağı, 10 palyatif servisi, 5 laboratuvarı, 12 diyaliz yatağı, 11 fizik tedavi yatağı, 9 görüntüleme merkezi ve etrafında yaklaşık olarak 500 adetlik devasa bir otoparkıyla Mezitli'mize ayrı bir değer katacak. İnşallah bu yılın sonuna kadar bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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