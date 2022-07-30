Mersin haber... Başkan Bozdoğan: 'Modern bir Tarsus'u mutlaka inşa etmek zorundayız'

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede kentsel dönüşümü bitirmek istediklerini belirterek, "Yepyeni bir Tarsus'u, modern bir Tarsus'u mutlaka inşa etmek zorundayız" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kentin il olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine ve tarım alanında gerçekleştirilen çalışmalara değinen Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak tarıma yönelik desteklerin süresiz devam edeceğini belirtirken, kentin tarihi ve doğal yapısı bozmadan tüm engellemelere rağmen kent meydanı içinde tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının da hızlandığı belirten Bozdoğan, görev sürecinde onlarca mahallede kentsel dönüşümü tamamlayıp yeni bir Tarsus inşa edeceklerine değindi. Tarihi kent Tarsus'un çehresini değiştirmek üzere tüm çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bozdoğan, "İsmet Paşa Mahallemizde kentsel dönüşümü tamamladık. Şimdi Gaziler, Bağlar, Yenimahalle'de sürdürüyoruz. Bu kentin artık akıllı şehir haline gelmesi ve modernize edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kentsel dönüşüme girdiğimizde 9 ay gibi bir sürede tamamen bütün hisseleri ve kamulaştırmayı başardık. Çoğu yerde 8-9 yılda yapılmayanı biz 8-9 ayda yaptık. Ama burada halkın bize olan güveni çok önemliydi. Biz görevimiz süresince onlarca mahallede kentsel dönüşümü bitirmiş olacağız. Yepyeni bir Tarsus'u, modern bir Tarsus'u mutlaka inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

Kısa süre içerisinde kent meydanını tamamlayacaklarını ifade eden Bozdoğan, "Kent meydanını hemşerilerimizin hizmetine zevkle ve gururla sunacağım, çünkü en büyük isteğim o benim. Mustafa Kemal Atatürk döneminde kentimiz için çizilen haritalar hala belediyemizde, biz bunları saklıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın dizaynını yaptıktan sonra Jansen'ı ilk gönderdiği yer Tarsus. Bu yüzden kentimizin olanı kentimize yeniden kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Bu kent hak ettiğini alacak"

Tarsus'un gelişimi için tüm potansiyele sahip olunduğu ancak verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Bozdoğan, "Biz 10 bin yıllık kentiz lakin çok haksızlığa uğratılmış bir kentiz. Sahil bandı projesi var, otel projesi var. Türkiye'nin en büyük havalimanından birisi Tarsus'ta yapılacaktı. Tüm bu projeler hala yapılmadı, kentimize verilen sözler yerine gelmiyor. Tarsus tarihi bir kentse, aynı zamanda lojistik bir kent çünkü böyle dizayn ettik. Bir tarafta otoyol, demir yolu, öbür tarafta deniz, limanlar ve öbür tarafta da havalimanı. ve düşünün dördünü birden içeren bir merkez burası. Yeni sanayi bölgelerimiz yapılıyor. Onları kendi içimizde yapıyoruz artık. Çünkü tüm bu potansiyellere rağmen Tarsus hakkettiğini alamıyor" ifadelerini kullandı.

Tarsus'ta bulunan sahile erişim için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bozdoğan, "Tarsus denize yalnızca 6 kilometre uzaklıkta. Vatandaşlarımızın denize ulaşımını kolaylaştırmak üzere belediyemizce köprü çalışması sürüyor. Denize açılan sahile açılan köprüyü doğal sit alanı diye yaptırmıyorlar. Ancak halkımıza söz verdik doğal sit alanı deniyor lakin orada tarımla uğraşanlar var. Bu sebeple elimizden geleni yapacak ve kentimizin güzelliklerinden bedeli ne olursa olsun vatandaşlarımızı faydalandıracağız" dedi.

Kentin ileriye taşınması için vatandaşlarla birlikte yönettiklerinin altını çizen Bozdoğan, "Çocuk meclisimiz, kadın meclisimiz ve gençlik meclisimiz var. Artık bu aydan itibaren de canlı yayınla halka da göstereceğiz. Emin olun birçok fikri o 14, 15, 16 yaşındaki gençlerden alıyoruz. Onların fikirleri hikayenin daha fazla derinleştirmesine yol açıyor. Hatta bir tane genç çıkmıştı, söylediği o sözü hiçbir zaman unutamayacağım. Siz dedi iyimserliğinizi Stefan Zweig'den, umudunuzu da Nazım'dan almışsınız o yüzden sizi seviyoruz. Çünkü başka türlü bizi dinlemezsiniz dedi. Çok etkilendim" diye konuştu. - MERSİN