Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliği görüşmeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya gelerek deprem sonrası bölgenin ihtiyaçlarına dair konuları görüştü. Görüşmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve EBRD ile olası iş birliği alanları ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile bir araya geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkanvekilleri Mehmet Üvez ve Şule Topçu Kılıç liderliğindeki heyet ile bir araya gelen Başkan Seçer, deprem sonrasında bölgenin ihtiyaçlarına dair konular hakkında görüştü. Görüşmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve EBRD ile olası iş birliği alanları ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Green City Programı Araç Kredisi ve Mezitli Atıksu Tesisi projeleri için EBRD ile birlikte çalıştı. Gerçekleşen görüşmede de Atakent Anayurt Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi ve Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi projeleri üzerine değerlendimelerde bulunuldu.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda gerçekleşen görüşmede, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman ile MESKİ bürokratları da yer aldı.

SEÇER: "FİNANSMAN KONUSUNDA DESTEK VERMEK ÜZERE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORLAR"

Başkan Vahap Seçer, EBRD yetkilileriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "EBRD yetkilileri Mersin'de, incelemelerde bulunuyorlar. Deprem Mersin'e etkileri, başta nüfus artışı olmak üzere, kente yeni gelen yükler ve bunun sonuçlarını görmek, bu konuda özellikle belediyemizin altyapı çalışmalarında finansman konusunda destek vermek üzere ekiplerimizle güzel bir çalışma yürüttüler" dedi.

"63.5 MİLYON AVROLUK BİR KREDİ PAKETİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER YAPTIK"

Daha önce EBRD hibesi ile yapılan projeler olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "EBRD ile daha önce de belediyemizin finansman ilişkisi oldu. Mezitli Arıtma Tesisleri'nin yapımında da EBRD kredileri kullanıldı. Mersin'e kazandırdığımız limon otobüslerimizin; 205 adet CNG'liydi, 115 adedinin alımında da EBRD'nin sağladığı Green City kapsamındaki hibe kredilerinden yararlandık" diye konuştu.

Üzerinde çalışılan kredi ile yapacak çalışmaları anlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Yine bu yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle Mersin'in önemli sorunu haline gelen atık su arıtma tesislerinin yapımında bir finansman desteği konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Toplamda 63.5 milyon avroluk bir kredi paketi üzerinde değerlendirmeler yaptık. Onlar da bunu yetkili kurullarıyla görüşecekler, tartışacaklar. Umut ediyoruz ki arıtma tesisi yapımında bu kredileri kullanabileceğiz. Özellikle Mersin'in Batı bölgelerinde; Susanoğlu bölgesindeki arıtma sorunu çözecek arıtma tesisi ve kanalizasyon inşaatı, yine Silifke'deki arıtma tesisinin ilave ek tesisleri, Yeşilovacık kanalizasyon ve arıtma tesisi, Karaduvar ve Tarsus arıtmasının ilave tesisleri, Yenice arıtması gibi şu anda bizim gündemimizde olan ve kısa sürede yapılmasında yarar gördüğümüz bu tesislerin yapılması için de sağladığımız kredi belediyemiz açısından çok önemli bir çalışma olacak."

"ÇOK CİDDİ KAPASİTE ARTIŞI İHTİYAÇLARI VAR"

Avrupa İmar Kalkınma Bankası Başkan Vekili ve altyapı ve enerji sektörlerinden sorumlu Şule Topçu Kılıç ise deprem bölgesinde yer alan şehirlerde yaptıkları inceleme ve değerlendirmelerin ardından Mersin'de de bir dizi incelemede bulunduklarını söyledi. Kılıç, "Bugün de Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla, benzer şekilde Mersin'in özellikle depremden çok kötü etkilenen şehirlerden kaynaklı artan göç ile artan nüfusunun yarattığı altyapı kapasite ihtiyacı üzerinde görüştük. Anladığımız kadarıyla atık su, içme suyu ve ulaştırma tarafında çok ciddi kapasite artışı ihtiyaçları var. Mersin Büyükşehir Belediyemize bu anlamda nasıl destek olabileceğimiz konusunda zaten şu anda başlattığımız bir projemiz var. İnşallah o projeyle Mersin Büyükşehir Belediyemize destek olmaya çalışacağız" dedi.

"BİZ BU İŞ BİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile daha önce de çalıştıklarını ve oldukça memnun olduklarını kaydeden Kılıç, "Bizim ilk olarak Suriyeli mülteci programımız vardı. Mersin şehir olarak da ciddi şekilde göç aldı. Bizim mülteci programımız çerçevesinde ilk olarak otobüs projemiz oldu. Daha sonra oradaki çalışmalardan çok memnun kaldığımız için üstüne MESKİ'yle bir arıtma suyu projemiz oldu. Orada da aynı şekilde hem MESKİ yetkililerinin gösterdikleri titizlik, proje boyunca bizimle yürüttükleri çok güzel çalışmalar neticesinde biz bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. Şu an 3. projemize çalışmaya başladık. Hızlı bir şekilde ilerleyip onu da tamamlayıp bir an önce finansmanını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.