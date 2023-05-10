Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaş, üretici, esnaf, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Seçer, Mersin'in merkez ve ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'u ziyaret eden Seçer, ilk önce merkezde esnafı ziyaret etti. Esnaf gezisinin ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na (ANTSO) geçen Seçer, burada ANTSO Başkanı Mehmet Tuna, ANTSO Meclis Başkanı Orhun Yıldız, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve muhtarlar ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da vatandaş, üretici, esnaf, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Seçer, Mersin'in merkez ve ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'u ziyaret eden Seçer, ilk önce merkezde esnafı ziyaret etti. Esnaf gezisinin ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na (ANTSO) geçen Seçer, burada ANTSO Başkanı Mehmet Tuna, ANTSO Meclis Başkanı Orhun Yıldız, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve muhtarlar ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Seçer, ANTSO'da yaptığı konuşmasında, hizmet konuşacaklarını kaydederek, "Anamur'u, Mersin'i, Türkiye'yi konuşacağız. Özellikle ana konumuz tabii ki Anamur ve Anamur'un ticareti, sanayisi, turizmi, ekonomisi olacak. Bunları değerlendirip, neler yapabiliriz diye konuşacağız. Ülke gündemi de seçim. Esnafı da ticaret erbabını da tüm kitleleri, vatandaşları etkileyen bir durum" dedi.

Anamur'un temel beklentilerinden ilkinin yollar olduğunu söyleyen Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Burada toplamda yaklaşık olarak 34 bin 500 ton asfalt kullanarak, önemli çalışmalara imza attık. Kalan süre içerisinde de yine bu çalışmalarımız devam edecek, durmayacak. Burada eksik kalan caddelerimiz var. Onunla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

En önemli konularından bir tanesinin de Toptancı Sebze ve Meyve Hali konusu olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Başkan Seçer, "Çünkü tarım, sera ve örtü altı üreticilik burada lokomotif sektör. Projesi hazır. Çok kısa bir süre içerisinde Anamur'umuza bu hali kazandıracağız. Bozyazı'da da aynı sorun var. Orada tahsis sorunu devam ediyor" diye konuştu.

Önceliğin her zaman Mersin olduğunu aktaran Başkan Seçer, şunları dile getirdi:

"ÖNCE ÜLKE, MEMLEKET SONRA PARTİMİZ"

"Bürokrasi ile merkezi hükümetle iletişiminiz sıkıntılı oluyor. Ben, sosyal ilişkilere çok önem veren bir insanım. Herkesle gider görüşürüm. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'yla gittim görüştüm. Mersin'in siyasi tartışmalardan ari kalması için her türlü gayreti sarf ettim. Mersin'in menfaati için kendi menfaatimi zaten tartışmam bile, yani partimizin menfaatini geri plana atarız. Bizim anlayışımız budur. Önce ülke, memleket, sonra partimiz. Partimiz bizim için çok değerlidir, o ayrı bir şey ama bizim için memlekete hizmet etme aracıdır. Bir imzanın aylarca, hatta yıllarca ilgili kurumlarda beklediğini biliyoruz. Büyükeceli'ye yapılan Nükleer Santral bölgesine basit bir arıtma yapmak için Orman Genel Müdürlüğü'nden 'dan 1 sene tahsis beklenir mi? Biz Anamur içinde aynı şekilde davrandık. Bakın Yenişehir ilçesinde bulvara döktüğümüz malzemeyi, yaptığımız altyapıyı, imalatımızdaki kaliteyi Anamur'a da yaptık. Yağmur suyunuzu, altyapıyı yaptık. Biz mevcut imkanları azami etkili şekilde kullanıp çalışan bir belediyeyiz."

Anamur'a bir Kültür Merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Seçer, şunları belirtti:

"BİZİM DERDİMİZ SADECE YOL, KÖPRÜ, BİNA YAPMAK DEĞİL"

"Anamur farklı sosyokültürel yapıya sahip bir kent. Onun için buranın gencine, çocuğuna, yaş almış insanına bir Kültür Merkezi yakışır. Projemiz hazır. Anamur'un kapasitesine uygun bir Kültür Merkezi temelini bu yıl içerisinde, MESKİ'yi boşaltır boşaltmaz yapacağız. Arazi bizim zaten, hiç tahsis derdi olmayacak. Anamur'la ilgili özellikle sosyal hizmetlerde yeni hizmete aldığımız önemli çalışmalar var. Evde Bakım ve Misafirhane bunlardan bazısı. Mersin Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastanın, ekonomisi de iyi olmayan yakını ilçeden veya kırsaldan gelmişse ya varsa arabasında yatacak ya ücretini ödeyerek bir otelde kalacak, ya da akrabasının yanında kalacak. Refakatçi Evi ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Bu memlekete, fakir ve fukaraya nasıl temas edileceğini biz gösterdik. Her tarafta ücretsiz eğitim öğretim kurumları açtık ve şu anda 6 bin 500 öğrencimiz var. Bu çocukların hepsinin üniversite sınavı giriş ücretlerini biz ödüyor ve üniversiteyi kazandıkları ilk yıl eğitim öğrenim yardımında bulunuyoruz. Bizim derdimiz sadece yol, köprü, bina yapmak değil.

"ESNAF VE İŞ İNSANLARI OLARAK 14 MAYIS'TA TÜRKİYE'NİN NEYE İHTİYACI VARSA DAMGAYI ONA VURUN"

Ben iş adamı kökenli bir siyasetçiyim. O yüzden ticaret ve sanayicinin dünyası bana yabancı değil. Anamur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın da içinde olduğu her türlü yatırımlarda, Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliği yapmak isteriz. OSB ve küçük sanayi sitelerinin kurulması, esnaflarla ilgili sorunların çözülmesi konularında elimizden geleni yaparız. Önümüzde bir seçim var. Mutlaka herkes bir tercihte bulunacak. Bir belediye başkanı olarak, bu kurumun çatısı altında tercihlerinize yönelik bir pozisyon içerisinde yer almam. Bunu parti binasında veya mitinglerde, televizyon programlarında yaparsınız. Fakat şuna dikkat çekmek istiyorum; Türkiye'nin gündemi, olması gereken gündemin dışında tartışılıyor. Türkiye'nin şu anda asıl gündemi; ekonomi, yolsuzluklar, adaletsizlik, sağlık ve eğitim gibi bazı hizmet alanlarında uygulanan yanlış politikalar. Ayrımcılık olduğunun iddiasını söyledim. Diyorum ki merkezi hükümetle maalesef bizim bürokraside işlerimiz yürümüyor. Bu önemli bir demokrasi sorunudur. Benim sizden ricam esnaf iş insanları olarak 14 Mayıs'ta bu endişelerden ve bu vehimlerden uzak sandık başına gidin; Türkiye'nin geldiği noktada neye ihtiyacı varsa damgayı ona vurun."

Başkan Seçer, kanalizasyon ve içme suyu gibi konularda gelen sorulara yanıt verdi. İçme suyu meselesine ilişkin konuşan Seçer, şunları aktardı:

"63 KREDİ TALEBİMİZİN 1 TANESİ ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞMEDİ"

"Dün MESKİ'nin Genel Kurul'u vardı. Orada da söyledim, 63 kredi talebimizin 1 tanesi şu ana şu ana kadar gerçekleşmedi. 1 tanesi gerçekleşse duvara asacağım hatıra olarak. Diyeceğim ki 'İller Bankası bu projeye şu kadar milyon hibe ve kredi sağladı.' Bunlar MESKİ'nin kendi öz kaynakları ile yapacağı işler değil. ya hibe olacak ya uzun vadeli para bulacaksın. 3 sene oldu herhalde, Anamur Belediye Başkanı ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da vardı beraber İller Bankası'na gittiğimizde. O gün de İller Bankası Genel Müdürü sanki bu işi 1-2 ay içinde çözecekmiş gibi konuştu ama hiçbir sonuç alamadık. Bu hafta seçim haftası. Bu haftadan sonra farklı şeyler konuşabiliriz. Bir şey diyemiyorum. İller Bankası Genel Müdürü telefonuna çıkmaz mı? Randevu vermez mi? Yapmaz mı? Adamlar böyle çalışıyor, nasıl edelim? Özellikle altyapı konularında böyle zorlanıyoruz."

Batı tarafı grup yoluna ilişkin gelen talep üzerine de konuşan Başkan Seçer, hepsinin programları dahilinde yer aldığını söyleyerek şunları paylaştı:

"'Salavat güçten doğar' derler ya, aynen böyle. Sen bana aç kaynakları, aman aman, durduramazsın beni. Bunlar ekstra ciddi paralar harcayacağımız yerler. Ama mevcut grup yollarınızla ilgili, benim görev alanımla ilgili, yapma sorumluluğumda olan yerlerle ilgili ne derseniz haklısınız. Eksik varsa biz onu tamamlarız."