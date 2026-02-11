Haberler

Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP'li vekil Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavgayı sosyal medya üzerinden yorumladı. Gökçek, oğlunun yapay zeka ile oluşturulan bir boksör görseliyle paylaşımda bulundu ve "Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

  • Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'in yapay zeka teknolojisiyle boksör olarak resmedildiği bir görseli sosyal medyada paylaştı.
  • Melih Gökçek, TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal'ın aldığı darbeyi 'Nakavt' olarak nitelendirdi.
  • TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedede Osman Gökçek ile Mahmut Tanal karşı karşıya geldi ve Tanal'ın burnu kanadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

YAPAY ZEKA GÖRSELİYLE PAYLAŞTI

Melih Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, oğlu Osman Gökçek'in yapay zeka teknolojisiyle bir boksör olarak resmedildiği bir görseli kullandı. Gökçek, bu görselin yanına CHP'li Mahmut Tanal'ın arbede sırasında aldığı darbe sonrası çekilen fotoğrafını ekledi.

"NAKAVT" İFADESİNİ KULLANDI

Paylaşımında yaşanan olayı "Nakavt" olarak nitelendiren Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"

Gökçek'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni öncesinde CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesiyle gerginlik çıkmış, bu sırada yaşanan arbedede Osman Gökçek ile Mahmut Tanal karşı karşıya gelmişti. Olay sonrasında Tanal'ın burnunun kanadığı görüntülere yansımıştı.

