Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'da Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi'nin hesabını engelledi. Durum parti tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıkarken, tweet'te "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" ifadeleri yer aldı.