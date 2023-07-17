Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
Politika Haberleri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'da Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi'nin hesabını engelledi. Durum parti tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıkarken, tweet'te "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" ifadeleri yer aldı.
Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi.
CEVAPLARI ÇOK SERT OLDU
Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.
Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık Gazetesi de Mehmet Şimşek'i eleştiren haberlere imza atıyordu;