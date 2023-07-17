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Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'da Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi'nin hesabını engelledi. Durum parti tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıkarken, tweet'te "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" ifadeleri yer aldı.

Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi.

CEVAPLARI ÇOK SERT OLDU

Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık Gazetesi de Mehmet Şimşek'i eleştiren haberlere imza atıyordu;

Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Mehmet Şimşek Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Quantum:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında yüzbin imzayı bile toplayamayıp sap gibi ortada kalanlar kuru gürültü yapmak yerine dükkanı toptan kapatıp gitsin. Anladın sen onu perinçek efendi

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Murat ÇAMUR:

onla bunla uğraşacağına emeklinin hakkını veriniz.

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Onemli Degil:

Ulkemizde 30-35 % Devleti , 65-70 % Siyasi Partileri Hissettiriliyoruz..

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