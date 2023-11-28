Mehmet Boşnak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'den aday adayı oldu

İş insanı ve sosyolog Mehmet Boşnak, aday adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda projelerini anlatan Boşnak, "Tekirdağ ilçelerinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların isteği ve desteği benim bu yola çıkmama neden oldu. Sosyal belediyecilik, yerel yönetimleri halkımızın hizmetine sunmak, kalkınmayı onları da ortak ederek bu yolda beraber el ele yürümektir. Benim kırmızı çizgim, kapısı olmayan bir belediye başkanı, her daim vatandaşlarımla görüşmek, sorunlarını dinlemek, kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Belediye bünyesinde herkesin 7 gün 24 saat ulaşabileceği bir çözüm masası kurarak vatandaşların sorunlarını doğrudan ve hızlı bir şekilde bertaraf etmektir. Bu bağlamda tarım üretecek, Trakya, Tekirdağ gelişecek" diye konuştu.

"TARIM ANONİM ŞİRKETİ KURULMASI BELEDİYEMİZDE YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR"

Hedeflerine yönelik bilgi veren Boşnak, "Birincisi Tarım Anonim Şirketi kurulması belediyemizde yapmak istediklerimizin başında geliyor. 11 ilçede 288 adet köyümüz bulunuyor. Bu köyler büyük şehir oluşumuyla mahalle olmuşlar ama köy yaşantısı devam ediyor. Çoğu köy tarımsal üretimini gerçekleştiremediğinden şehre göç etmek zorunda kalmış. Tarım Anonim Şirketinin amacı deneyimi ve tecrübesi olan aileleri yeni nesil gençlerle, teknolojik ekipmanla tarım ürünleri üretim teknolojisiyle buluşturmak ve şehrimizi üst seviyeye getirmektir. Tüm köylerde küçük, orta ve büyük işletmeler kurarak üreten tüm fertler Tarım A.Ş. bünyesinde olacaktır. Üretim ve çalışma performansı dahilinde prim sistemi devreye girecektir" dedi.

"MUHTEŞEM BİR VADİ PROJEMİZ VAR"

Aday adayı Boşnak, "Floransa'daki Toskana Vadisi'nin aynısını burada gerçekleştireceğiz. Burada gastronomi festivalleri, tarım ürünlerinin tanıtımı, restoranlarla, otellerle ve hızlı trenlerle muhteşem bir vadi projemiz var. Bunu Tekirdağ'ımızda gerçekleştireceğiz. Dünyanın turizmini Tekirdağ'a getirmek istiyoruz. 366 mahallenin tüm sorunlarına vakıf biri olarak siyasi yöne bakmaksızın ilçe belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızla koordine kurarak o yörenin çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi önceliğimizdir. Seçildiğimde bu sorunları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağım, huzurunuzda söz veriyorum" diye konuştu.

"SEÇİLDİĞİMDE BUNLAR HAYAL OLMAYACAK"

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Boşnak, "Sanayi Devrimi ve makine çağı birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. İnsanlığı aşılması güç bir duruma sokmuştur. İnsan yoğunluğu, çarpık ve düzensiz bir yapılaşmaya dönen kentimizde doğal afeti de içine aldığımızda vatandaşlarımız için nefes alınamaz bir hal aldığı aşikardır. Bu nedenle depreme ve insan sağlığına uygun konutlar inşa etmek, bol yeşil alan, yürüyüş yolları, dinlenme ve eğlenme için sosyal tesislerin oluşturulması yapılacak düzenlemelerle esnaf vatandaşlarımızın iş yerlerinin korunması, düzenin kolay ulaşılabilir bir yapıda olmasını sağlamak, inanın başkan seçildiğimde bunlar hayal olmayacak" dedi.

"İNSANLARIN MUTLU OLDUĞU YÜZLERCE MODERN ŞEHİR YAPILARINI İNCELEDİM"

Ulaşımın önemine vurgu yapan Boşnak, "Kolay, akıcı bir trafik düzeni oluşturmak için sokak ve caddeleri dizayn etmek, bisiklet yolları, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde planlayıp hayata geçireceğim, ben bunun için de geliyorum. Bunları ütopya diye anlatmıyorum. Bu konuda dünyanın en gelişmiş ve insanların mutlu olduğu yüzlerce modern şehir yapılarını inceledim. Halkım için gidip yerinde görüşerek oradaki insanlarla sohbetler ettim ve 'benim vatandaşım bundan neden yararlanmasın' dedim. İşte ben bunun için yola çıktım" diye konuştu.

"ZEYTİN, ÜZÜM VE ŞARAP GİBİ BİRÇOK COĞRAFİ ÜRÜNLERDEN NEDEN YARARLANAMIYORUZ"

Boşnak, "İlimizdeki sayısız müzeler, tarihe damgasını vurmuş kişiler ve kuruluşlara ev sahipliği yapmış kentimizde tarihi camiler, festivaller, el sanatları şenlikler, doğa ve tarihi güzelliklere rağmen bununla ilgili bir faaliyet yok. Ben bunları yapmak için geliyorum. Zeytin, üzüm ve şarap gibi birçok coğrafi ürünlerden neden yararlanamıyoruz? İnanın ben sebebini bulamadım. Pandemide başka şehirlerden buraya gelen insan selini gördük. Demek ki benim kentimde her şey var yeter ki gün yüzüne çıkaralım. Bunlar için aday oldum ve iddialıyım ehliyeti alınca yapacağım" dedi.