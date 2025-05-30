Meclis Başkanı Kurtulmuş Özgür Özel'i ziyaret ediyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te siyasi partilere yapacağı ziyaretlerine başladı. Kurtulmuş ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılan adımların ele alınması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partileri ziyaret ediyor. Kurtulmuş'un bu kapsamda ilk durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kurtulmuş arasındaki görüşme başladı.
MASADA TEK KONU VAR
Kurtulmuş'un bir sonraki durağı ise AK Parti olacak. Meclis Başkanı pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulunacak. Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecine dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis'e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Kurtulmuş, çarşamba günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek seçim süreci ve Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.