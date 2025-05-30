Meclis Başkanı Kurtulmuş Özgür Özel'i ziyaret ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partileri ziyaret ediyor. Kurtulmuş'un bu kapsamda ilk durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kurtulmuş arasındaki görüşme başladı.

MASADA TEK KONU VAR

Kurtulmuş'un bir sonraki durağı ise AK Parti olacak. Meclis Başkanı pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulunacak. Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecine dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis'e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kurtulmuş, çarşamba günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek seçim süreci ve Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.