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Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmamasına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, "CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır. Herkes bu çizgide siyaset yapmak durumundadır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Esenyurt'taki mitinge katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

"FARKLI ANLAMLAR ÇIKARILMASI KİŞİLERİN KENDİ YORUMUDUR"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Genç Akademi Ulus" projesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yavaş, hukukta çifte standartlığın olamayacağını belirterek, "5-10 yıl önce geriye gidip telefon kayıtlarına bakarak bir tutuklama yapıldıysa bir hukukçu olarak söylüyorum herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde çoğunun incelemesi bile yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur, böyle bir şey savunmuyoruz ama varsa bir suç delilleri karartma ihtimali yok. Sabit ikametgah sahibiyse en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisine savunma imkanı verilmesi daha uygundur. Bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik. Oraya gitmemem konusunda da farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programlarla var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti. Burada da il başkanımız zaten il örgütü olarak gereken açıklamayı yaptı. Farklı anlamlar çıkarılması artık kişilerin kendi yorumlarıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP, KENDİ BELEDİYE BAŞKANINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Yavaş açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yanıtladı. CHP içinde bazı isimlerin DEM Parti ile ortak miting yapılmasını eleştirdiği yönündeki iddiaların var olduğu şeklinde soru üzerine Yavaş "Ben de duydum bunu. Tabii ki öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır. Haksızlığa karşı birisi uğradığı zaman herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum. Orada Saadet Partisi'nde bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum olaya. Kimse rol çalmamalı. Haksızlığa herkes isyan etmeli. Ama elbette bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki herkesin fikrini rahatça söyleyebilmelerinden geliyor. Bu konuda da zaten bugünlerde kamuoyuna açıklamalar yapılıyor" cevabını verdi.

"BİR BEBEK KATİLİNİN, CEZASI KESİNLEŞMİŞ BİRİNİN..."

2023 Genel Seçimleri öncesinde de bazı kesimlerin kendilerini haksız bir şekilde suçlandığını ifade eden Yavaş, "Bir yandan bebek katili teröristbaşı olduğu hem yerel mahkemece hem de insan hakları mahkemesince tescil edilmiş suçu kesinleşmiş birisine bir rol verilmeye çalışılıyor. Bir makam verilmeye çalışılıyor. Bir yandan da bu tür operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi terörle ilişkilendirmek isteniyor. Artık şu saatten itibaren konuşulacak konu kalmamıştır. Bir bebek katilinin yani cezası kesinleşmiş bir birisinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik konuşulsun' denmesinin karşısında, konuşulacak konu kalmamıştır. Zaten Türkiye'de bu konular çok yanlış biliniyor. Muhatap kimdir? Suçu kesinleşmiş birisinin muhatap alınması yanlıştır. Yine nüfusu yerine göre 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon ifade edilen Kürt kökenli vatandaşlarımızı kimin temsil ettiğine, onların temsilcisinin kim olduğuna kim karar veriyor? Birçok insan da şiddetli bir şekilde hem DEM Parti'yi hem terörist başının bu şekilde kendilerinin temsilcisi olarak gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla konuşulacak tek şey hukuktur. Öncelik hukuktur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun ötesinde başka bir güç yoktur. Kapalı kapılar ardında bir pazarlık varsa, biz onu bilemeyiz ama her şeyin kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yapılması toplumu da rahatlatacaktır. Hukukun dışına çıkıp bu şekilde kararlar alanların sonunu gördük. Bence hukuktan şaşmadan gerçekten neyse hukuk neyi emrediyorsa onun dışına şaşmamasını bütün adalet camiasına bir hukukçu olarak öneriyorum" dedi.

"YÖRÜNGESİNİ ŞAŞIRAN BEN DEĞİLİM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz milliyetperveriz doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz" sözünü Ulus Meydanı'na astığını ifade eden Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup, Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu unutup başka başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi de olmazsa olmazıdır. Bu konuda 6'lı masada vermiş olduğu imza vardır. Bu imzayı ortadan kaldıracak hiçbir açıklamada şimdiye kadar yapmamıştır" diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

en azından kendi çizgisinden sapmıyor

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Haber YorumlarıEVO20 :

Helal olsun başkan! Belediyedeki demlileride temizle tam olsun!

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

geleceğin Cumhurbaşkanı

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Reis çik artık açıkla su cumhurbaskanligi adaylığını halk dört gözle seni bekliyor

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Haber YorumlarıMustafa Peker:

AĞZINA SAĞLIK MANSUR BAŞKAN.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Erdoğan’la aynı yaşta ülkeye yaşlı cumhurbaşkanı aramıyoruz . Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum.

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