Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde terör suçları soruşturma bürosunda ifade verecek. İmamoğlu'na destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İstanbul Adliyesi'ne geldi.

"DAHA FAZLA HUKUK DEMEK..."

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş "İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..." ifadelerine yer verdi.

"O ZAMANLARI DA BİLİYORUZ"

Muhabirin, "Hem bilirkişi ile ilgili söylediği sözler hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili söylediği sözlerden kaynaklı açıldı aslında bu soruşturma. Bu sözleri değerlendirmenizi isteyeceğim" ifadeleri üzerine ise Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Onu hukukçular değerlendirecek. Yani ne anlama geldiğini değerlendirecek. Çünkü biz bu ülkede yargılama sırasında veya mahkeme kararı verildikten sonra bile mahkeme kararlarını hiç kimsenin dinlemediği zamanları biliyoruz."