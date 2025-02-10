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Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.

ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Mansur Yavaş, CHP'de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı. Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Görüşme sonrası CHP genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı. Bugün saat 12.00'de başlayacak Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak. Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, ismi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün akşam bir araya gelmişti. Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Adam gibi adam Mansur Yavaş.Ankaranın yüz akı garibanın fakirin kapısını çalan adam

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

eee siz bilirsiniz Akp nin ekmeğine yağ sürün işiniz gücünüz o zaten la bi kerede halkı dinleyin

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Yorum Beğenme68
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Haber Yorumlarıkadirzc:

CHP yne akp kazansın diye çalışmalara başlamış .

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

kazanma potansiyeli olan adamıda harcıyorlar hayırlı olsun

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

doğru karar tebrik ediyorum çünkü ülkemize Ekrem çok büyük bir tehlike Mansur Başkanı seviyoruz ve Cumhur Başkanlığı yakışır diye düşünüyorum başarılar diliyorum

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Bunların akıl oyunları sayesinde akp yine farklı kazanacak.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarımusa çiftçi:

chp de adam akıllı tek adam vardı o da anketlere katılmıyor sanırım getirilmek istenen yeni aday belli onu istiyorlar halkın ne dediği umrunda değiller

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Hep diyoruz Mansur yavaş her kesimden oy alır diye,kılıctaroğlu gibi olacak sonunuz.Aga laf dinleyin,Mansur yavaşı devredısı bırakmayın,yap neden bu kafasızlık.

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Adamsın. Palan iyi. İmamoğlunu indirirlerse sen geçersin.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

imamoğlu tekbaşına aday yani,imamoğlunun istediği şey bu.

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