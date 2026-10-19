Mavi-Beyaz Partisi lideri Gantz, 27 Ekim seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

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İsrail'de muhalif Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, seçmenlerin sandık başına gitmesine 8 gün kala yarıştan çekilerek 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gantz, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağım. Birlik için mücadele etmeyi sürdüreceğim. Hem içeride hem de dışarıda karşılaştığımız tüm tehditlere karşı İsrail'i koruyacak ve yeni bir felaketi önleyecek tek çözüm budur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gantz, anketler Mavi ve Beyaz Partisi'ni sürekli seçim barajının altında göstermesine karşın, geçen hafta, "sonuna kadar yarışta kalacağını" savunmuştu.

Haberde ayrıca, Gantz'ın eylül ayında yaptığı açıklamada anketlerin partisinin baraj altında kalacağını işaret etmesi durumunda seçim kampanyasının son haftasında çekileceğini söylediği hatırlatıldı.

Gantz'ın konuyla ilgili bu akşam bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA