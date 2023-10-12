Mansur Yavaş Ankara'nın geçmişini ve geleceğini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen "SözONda" programının konuğu oldu. Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı için hazırlanan ve Gazeteci Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Başkentin 100 Yılında Benim Ankara'm" başlıklı programda samimi açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankara'ya ilişkin anılarını, projeleri ile Ankara'nın dününü ve bugününü anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "SözONda" programına konuk oldu.

Ankara Kent Konseyi'nin Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı için özel olarak hazırladığı ve Gazeteci Özlem Gürses tarafından sunulan "Başkentin 100 Yılında Benim Ankara'm" başlıklı programda Yavaş, doğup büyüdüğü Beypazarı ilçesinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadar uzanan yaşamından anılarını ve Başkent için planlanan projelerini paylaştı.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda gerçekleşen programa, Büyükşehir Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Başkentli katıldı.

2 ANKARALI ANKARA'YI KONUŞTU

Ankara'da doğan ve eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan Gazeteci Özlem Gürses'in sorularına samimi cevaplar veren Yavaş, "Ankara'da var olan bütün değerlerin ortaya çıkarılması lazım. Ankara'nın kendine has taşı dahil insanların bunları bilmesi lazım. Somut olmayan kültür mirasımızı kaybetmememiz lazım çünkü kaybediliyor. Ankara'yı Kalesi ile Ankara'nın tarihi değerleri ile Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası değerleriyle yaşatmaya kalktığınız zaman, esnafıyla birlikte somut olmayan kültürel mirası ortaya çıktığı zaman Ankara'mızın değerlerinin ayakta kalması demektir. Kale'den başlamak üzere inşallah Ankara'nın birçok yerinde aynı değerleri yaşatmaya çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"ULUS ESKİ CAZİBELİ GÜNLERİNE TAMAMEN DÖNMEYE BAŞLAYACAK"

Çocukluk ve gençlik anılarını da içtenlikle anlatan Yavaş, "Eskiden özellikle Cumhuriyet Bayramı çok iyi kutlanıyordu. Cumhuriyet Bayramı'nda ne gösteriler yapılırdı… Fener Alayı'nı heyecanla beklerdik" diyerek sözlerine devam etti.

Ankara'ya dair hayallerini ve Ulus'u ayağa kaldıracak projelerini de anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Ankara çok sosyalleşsin istiyorum. Sürekli olarak kentin merkezinde hareket olsun istiyorum. Hafızasını kaybetmiş bir insan nasılsa belleğini kaybetmiş bir şehirde aynıdır. Şunu anlatmak istiyorum: Buralar sıradan yerler değil. Mustafa Kemal Atatürk, buralarda gezdi belki sizin ayak bastığınız aynı yere bastı. Bizim öncelikle geçmiş tarihimize bu Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu insanların hepsinin kafasına nakşetmek lazım yoksa Ankara, sıradan bir kent olmaktan öteye gitmez. Biz birçok şey de başkent kimliğini ön plana çıkartmaya özellikle çalışıyoruz. Ulus'un demografisinin değişmesi lazım… Bizim en fazla sahiplendiğimiz Cumhuriyetin kurulduğu yerler… Hazırlanan projelerle Ulus Meydanı artık tam bir meydan olarak ortaya çıkacak. Ulus eski cazibeli günlerine tamamen dönmeye başlayacak. Bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi tarihi kent meydanını da ortaya çıkarmış olacağız."

Sosyal medyayı, Ankara'da hayata geçirilen projeleri anlatmak için kullandıklarını belirten Yavaş, "Büyükşehir Belediye Başkanı, başkentin belediye başkanı dolayısıyla ona yakışan şekilde hareket etmesi lazım. Bizi bütün Türkiye sosyal medyadan, televizyonlardan takip ettiği için mümkün olduğu kadar hata yapmadan veya bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde davranmaya gayret ediyorum. Bu çok şükür yani herkesin ulaşabileceği bir şey değil. Çok önemli bir makam sizin o makama uygun hareket etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde hiçbir zaman oy verdi, vermedi demeden kendi hizmetlerimizi Ankara halkına duyurmak daha önemli" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN NE KADAR GÜÇLÜKLE KURULDUĞUNU MUTLAKA VE MUTLAKA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Yavaş, konuşmasında tarihin yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, "Cumhuriyet'e sahip çıkma açısından değerlerimizi Ankara halkına, Ankara'da yaşayanlara mekanları ile birlikte anlatmamız lazım. Çubuk Barajı'nı yeniden hizmete açtık. Gidiyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu, istirahat ettiği odada oturuyoruz. Şu anda hala aynı bina… Bu sadece orada değil Atatürk Orman Çiftliğini de yeniden biz ayağa kaldırıyoruz. Aynı toprağa ayak bastığının farkına varacak. Dolayısıyla bu şekilde milli şuuru iyice ayağa kaldırıp Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, nasıl sahiplenmemiz gerektiğini biz insanımıza fiilen yaşatmamız gerekiyor. Yoksa bu şuuru vermediğiniz takdirde insanlar sıradan, modern herhangi bir kentte gezer gibi geziyorlar. Biz özellikle okumaya gelen öğrencilerin de nereye geldiklerini, nerede okuduklarını, hangi değerlere sahip olduğunu bu ülkenin ne kadar güçlükle kurulduğunu mutlaka ve mutlaka göstermemiz gerekiyor" dedi.

GÜRSES: "BİZİM DEĞER SİSTEMİMİZİ BİZE GERİ GETİRDİNİZ"

Gazeteci Özlem Gürses de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "Bizim değer sistemimizi bize geri getirdiniz konuştuğumuz şeyler yüzümüzü güldüren şeyler sosyal medyada hep sizi görüyoruz. Hep hizmetleriniz burada yaptıklarınızı görüyoruz. Gerçekten de Ankara'mız çok çok değerlidir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan bence çok keyifli bir sohbet oldu. Bu güzelim kente ve Cumhuriyete bakın ben, biz bugün bu sahnede Atatürk çiçekleri ile çevrelenmiş bir şekilde bulunuyoruz. Ankara'yı çiçek gibi yapacaksınız. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin olağanüstü o başkenti şerefini onuruna Ankara'ya iade edeceksiniz. Hiç şüphem yok iyi ki varsınız. Sadece siz değil iyi ki Nursen Hanımefendi de var iyi ki birbirinizi bulmuşsunuz bize örnek oluyorsunuz, rol model oluyorsunuz ve ilham alıyoruz sizden" diye konuştu.