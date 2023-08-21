Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Valiliği'ne atandı

Vali Yaşar Karadeniz Sakarya'da görevine başladı

SAKARYA Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği'nden atanan Yaşar Karadeniz, Sakarya'da gerçekleşen tören sonrasında görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği'nden Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, valilik önünde gerçekleşen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Sakarya'da ihtiyaç dahilindeki hususlara öncelik vereceklerini açıklayan Vali Karadeniz, "81 ilimizin kendine özgü ayrı öncelikleri var. Burada görev yaptığınız süreç içerisinde benim çalışma tarzım o ilin önceliklerini, ihtiyaçlarını ve imkanlarını tespit edip o imkanlar istikametinde çalışmak ve sonuç odaklı çalışmak. Bu iki husus önemli yoksa bir şeyler yapıyoruz ama sonuç alamıyorsak o da verimli bir çalışma değildir. Dolayısıyla bu iki prensip içerisinde yol alacağız inşallah. Tabii bunları yaparken işbirliği anlayışı içerisinde gerekli yerlerde bilimin bize verdiği, sunduğu imkanları, verileri değerlendirerek ve yine hukuk kuralları çerçevesinde onların çizdiği çerçeveyi kullanarak Sakaryamızın varsa yapılması gereken işleri, bunlar üzerinden hep birlikte çalışmak ve bu çalışma sürecinde basın hep dördüncü kuvvet gibi görülür. Ama ben daha fazlasını söylüyorum basın mensupları bizim çalışma arkadaşlarımızdır. Bu şekilde gibi iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi.

"Sakarya üreten illerden"

Sakarya hakkındaki düşüncelerini paylaşan Vali Karadeniz, "Sakarya öncelikle bütün Türkiye'nin bildiği 1999'ta büyük bir deprem yaşamış olması Gölcük ve Düzce depremlerinden etkilenmiş bir ilimiz. Bu anlamda artılar da var yeni yapılaşma imkanı bulmuş aslında o yönden gayet şanslı diye düşünüyorum. Çünkü daha önce çalıştığım iki ilde Manisa'da ve Kastamonu'da çalışmamızın ana konu başlıklarından birisi kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirme çalışmalarıydı. Örneğin, Manisa'da son üç yılda 350'den fazla okulu elden geçirip bunların yüzden fazlasını yıktık. Yaklaşık 60 kadarına güçlendirme yapıldı öyle tahmin ediyorum ki burada bu aşamaların büyük ölçüde aşılmıştır, yine eksikler varsa da onlar da bundan sonra elbette gidereceğiz. Sakarya hem tarım hem sanayi olarak Türkiye'de üreten şehirlerden birisi yine Sakarya ülkemizde biliyorsunuz bazı iller daha fazla tüketir, ürettiğine göre bazı illerde daha fazla üretir. Sakarya üreten illerden ve bu üretimi elbette ki nüfusuna göre ihracat olarak şu anda sekizinci sırada nüfusuna göre bu oldukça güzel bir performans. Hizmet sektörü de bu anlamda gelişmiş bir yer İstanbul'a yakınlığı büyük bir avantaj, Ankara'ya da uzak sayılmaz bunlar hep turizm anlamında da Sakarya'ya fırsat veren özellikleri" diye konuştu.