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Nükleer santralde alarm! İHA saldırısı sonrası gözler Rusya'ya çevrildi

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Nükleer santralde alarm! İHA saldırısı sonrası gözler Rusya'ya çevrildi
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Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'nin soğutma ünitesine İHA saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından reaktörün çalışmayı sürdürdüğü ve çalışma modunda herhangi bir değişiklik yaşanmadığı açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise nükleer güvenliğin tehlikeye atıldığı uyarısında bulundu.

  • Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'nin soğutma ünitesine İHA saldırısı gerçekleştirildi.
  • Saldırının ardından reaktörün çalışmaya devam ettiği ve santralin çalışma düzeninde değişiklik olmadığı bildirildi.
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer tesislerin çevresindeki askeri faaliyetlerin ciddi risk oluşturabileceğini belirterek taraflara fevri hareket etmeme çağrısı yaptı.

Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'nde İHA alarmı yaşandı. Soğutma ünitesini hedef alan saldırının ardından yetkililer reaktörün normal şekilde çalıştığını açıkladı.

NÜKLEER SANTRALE İHA SALDIRISI

Rusya'da bulunan Kursk Nükleer Santrali'nin soğutma ünitesine İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından yapılan açıklamada, İHA'nın isabet ettiği reaktörün çalışmaya devam ettiği ve santralin çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Yetkililer, saldırının ardından santralde güvenlik kontrollerinin yapıldığını ve mevcut durumun takip edildiğini açıkladı.

REAKTÖRÜN ÇALIŞMASINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Kursk Nükleer Santrali'ndeki saldırının ardından en önemli gelişme, reaktörün faaliyetlerini sürdürmesi oldu. Açıklamalara göre İHA'nın etkisi santralin çalışma modunda değişikliğe yol açmadı. Nükleer tesisin güvenliğiyle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Nükleer santrallerde soğutma sistemleri, reaktör güvenliği açısından kritik bölümler arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu bölgeye yönelik saldırı, uluslararası güvenlik açısından yakından takip edildi.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI'NDAN UYARI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yaşanan olayın ardından nükleer güvenliğe dikkat çekti. Ajans, nükleer tesislerin çevresinde yaşanan askeri faaliyetlerin ciddi risk oluşturabileceğini belirterek taraflara "fevri hareket etmeme" çağrısı yaptı. UAEA, nükleer tesislerin güvenliğinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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