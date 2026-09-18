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Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecek

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Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecek Haber Videosunu İzle
Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecek
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini takip etmek için Trabzon'a geldi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi Albayrak'ın karşılaşmayı tribünden izleyeceği belirtildi.

Berat Albayrak Trabzon'a geldi. Eski Bakan, kritik Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesi kentte bulundu.

DERBİ HEYECANI TRABZON'DA BAŞLADI

Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, dev mücadeleyi takip etmek için Trabzon'a geldi.  Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma, iki takım taraftarlarının büyük ilgisini çekerken, derbi öncesi şehirde hareketlilik arttı.

KRİTİK MAÇTA GÖZLER SAHADA OLACAK

Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Tarla fareleri etrafta tehlike olmadığını anladığı zaman ilk burnunu çıkartmaya başlar

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