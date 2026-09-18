Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecek

Berat Albayrak Trabzon'da! Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini takip etmek için Trabzon'a geldi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi Albayrak'ın karşılaşmayı tribünden izleyeceği belirtildi.
Berat Albayrak Trabzon'a geldi. Eski Bakan, kritik Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesi kentte bulundu.
DERBİ HEYECANI TRABZON'DA BAŞLADI
Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, dev mücadeleyi takip etmek için Trabzon'a geldi. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma, iki takım taraftarlarının büyük ilgisini çekerken, derbi öncesi şehirde hareketlilik arttı.
KRİTİK MAÇTA GÖZLER SAHADA OLACAK
Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak.