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Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı

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Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı
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ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kuruluşları kendisi, yönetimi ve ABD hakkında "kurgu ve yalan" haber yapmakla suçlarken, başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde yasaklanabileceği mesajını verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini 18 Eylül itibarıyla yasakladı.
  • Trump, kararı Truth Social üzerinden duyurdu ve söz konusu kuruluşları kendisi, yönetimi ve ABD hakkında "kurgu ve yalanlar" yayımlamakla suçladı.
  • Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD hükümetinin Politico'ya yaklaşık 8 milyon dolarlık abonelik ödemesi yaptığı iddiasını gündeme getirdi; iddiaya ilişkin ayrıntılı kanıt sunmadı.

Abd Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Trump, söz konusu medya kuruluşlarını kendisi ve yönetimi hakkında "yalan haber" yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşlarıyla yaşadığı gerilimi yeni bir kararla sürdürdü. Trump, CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini 18 Eylül itibarıyla yasakladığını duyurdu.

TRUMP'TAN "YALAN HABER" SUÇLAMASI

Trump, kararı kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıkladı. CNN, MS NOW ve Politico'yu hedef alan Trump, kuruluşların kendisi, yönetimi ve ABD hakkında "kurgu ve yalanlar" yayımladığını öne sürdü.

Trump ayrıca, medya kuruluşlarının başkan ve yönetimi hakkında haber yaparken gerçeğe aykırı olduğunu düşündüğü içerikleri yayımlamasına izin verilmemesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, paylaşımında başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde yasaklanabileceği mesajını verdi.

POLITICO'YA 8 MİLYON DOLAR İDDİASI

Trump, Politico'yu hedef aldığı açıklamasında ayrıca eski Başkan Joe Biden döneminde ABD hükümetinin kuruluşa yaklaşık 8 milyon dolarlık abonelik ödemesi yaptığı iddiasını gündeme getirdi.

Trump bu ödemenin Politico'nun ayakta kalmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ileri sürerek uygulamayı eleştirdi. Ancak bu iddiaya ilişkin paylaşımında ayrıntılı bir kanıt sunmadı.

BEYAZ SARAY'DAN RESMİ AYRINTILAR BEKLENİYOR

Trump'ın açıklamasının ardından yasağın kapsamına ilişkin bazı ayrıntılar henüz netleşmedi. ABD basınında yer alan haberlere göre, kararın Beyaz Saray basın kartlarını, etkinliklere erişimi veya gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesinde çalışma imkanlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin resmi bir uygulama açıklaması yapılmış değil.

Öte yandan Beyaz Saray'ın 14-20 Eylül haftasına ilişkin daha önce yayımladığı basın rotasyonunda CNN, Politico ve MS NOW farklı günlerde basın havuzlarında yer alıyordu.

DAHA ÖNCE DE BASINLA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Trump'ın medya kuruluşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar yeni değil. İlk başkanlık döneminde de CNN muhabiri Kaitlan Collins'in 2018 yılında bir Beyaz Saray etkinliğine erişimi, Trump'a yönelttiği soruların ardından geçici olarak engellenmişti.

Trump'ın son kararı ise CNN, MS NOW ve Politico'yu aynı anda hedef alması nedeniyle ABD'de basın erişimi ve Birinci Değişiklik kapsamında tartışmalara yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Reuters, kararın Trump'ın medya kuruluşlarıyla süregelen çatışmasının yeni bir aşaması olduğunu aktardı

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

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