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Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki bir detay dikkat çekti

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Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki bir detay dikkat çekti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için internet üzerinden oy kullandığı anlara ait görüntüler, makam bilgisayarındaki lisanssız işletim sistemi detayı nedeniyle gündem oldu. Kremlin tarafından yayınlanan kayıtlarda ekranın sağ alt köşesinde beliren sistem etkinleştirme uyarısı, seçim gündeminin önüne geçerek sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında tercihini dijital ortamda sandığa gitmeden kullandı.

Kremlin Basın Servisinin kamuoyuyla paylaştığı resmi görüntülerde, Rus liderin makam odasındaki bilgisayardan çevrimiçi oylama sistemine katıldığı anlar yer aldı.

UZAKTAN OYLAMA ALIŞKANLIĞI SÜRÜYOR

Son yıllarda sandık başına gitmek yerine internet üzerinden oy kullanmayı rutin hale getiren Putin, daha önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yanı sıra Moskova Şehir Duması ve belediye başkanlığı seçimlerinde de benzer bir yöntem tercih etmişti.

BİLGİSAYARINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kremlin’in servis ettiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde bir detay ise gözlerden kaçmadı. Putin’in oy kullandığı makam bilgisayarındaki Windows işletim sisteminin lisanssız olduğu anlaşıldı.

Masaüstünün sağ alt kısmında yer alan ‘sistem etkinleştirme’ uyarısı kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Haberler.com
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