Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi üyeleri, TBMM'de

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu (RF) Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klimov başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Türkiye- Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu (RF) Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klimov başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Mecliste gerçekleşen görüşmede Baybatur, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyalog ve karşılıklı siyasi iradenin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını belirten Baybatur, "Rusya ile siyasi ilişkilerimizin olumlu seyri, ekonomik verilere de yansımaktadır." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın düşük olması nedeniyle ticaret hacminde büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğuna dikkati çeken Baybatur, şunları kaydetti:

"Bu dengesizliğin giderilmesi ticari ilişkilerimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacaktır. Toplam ticaret hacmini liderlerimizin koyduğu 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Soçi'de ülkelerimiz arasında gerek teknik gerek üst düzeyde yapılan görüşmelerde bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar ele alındı. Tüm bu temasların RF ile ekonomik ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akkuyu ve TürkAkım gibi stratejik enerji projeleri ikili ekonomik ilişkilere içerik kazandırmaktadır, önemli hale getirmektedir."

Turizmin de iki ülke halkları arasında önemli bir etkileşim sağladığını dile getiren Baybatur, 2021'de yaklaşık 4,5 milyon, 2022'nin ilk 7 ayında ise mevcut şartlara rağmen 2,2 milyon Rus misafirin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

"Vize muafiyetinin yeniden tesis edilememiş olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum"

Serbest vize rejimi konusuna da değinen Baybatur, "Serbest vize rejimini de tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanacağına inanıyoruz. Vize muafiyetinin yeniden tesis edilememiş olmasını Türk-Rus ilişkileri bütünü bakımından büyük bir eksiklik olarak gördüğümü de bu vesileyle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin temelinde karşılıklı çıkar ve saygının yattığını söyleyen Baybatur, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut jeopolitik durum, Rusya Federasyonu'na karşı uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna'daki savaş, ikili ilişkilerimizin gerçek potansiyeline ulaşmasının önündeki en büyük engellerdir. Türkiye olarak bölgemizde gerginliğin düşürülmesinden yanayız. Bunun için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Antalya ve İstanbul görüşmeleri bu çabaların bir sonucu olarak gerçekleşti. Ayrıca tahıl koridoru konusundaki İstanbul mutabakatına da ortak çabalarımızın sonucunda varıldı.

Bazı Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya'yla hesaplaşma arayışlarını doğru bulmuyoruz. Bunu Batılı muhataplarımıza söylüyoruz. Öte yandan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlandığı, ancak aynı zamanda Rusya'nın da güvenlik endişelerinin giderilebileceği bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz."

Baybatur, parlamentolar arasındaki ilişkilerin Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

"İki ülke arasındaki ilişkiler iyi durumda"

Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu (RF) Federasyon Konseyi üyesi Klimov ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirtti.

Ticaret, vize rejimi konularına ilişkin Klimov, "Bunun gibi problemleri ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz, parlamentolar arasında da görüşebiliriz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki liderlerin çalışmalarını örnek alarak parlamentolar arası çalışmaların da ivme kazanması gerektiğini dile getiren Klimov, Türkiye'nin, küresel seviyedeki problemlerin çözülmesine de katkı verdiğini vurguladı.

Klimov, "Başka devletler Türkiye gibi hareket ederse günümüzde dünyada istikrar olacaktır." ifadesini kullandı.

Görüşmeye Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de katıldı.