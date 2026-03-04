Madrid'de "Belirsizliği Yönetmek, Dönüşümü Yönlendirmek: Dönüm Noktasında NATO" paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de "Belirsizliği Yönetmek, Dönüşümü Yönlendirmek: Dönüm Noktasında NATO" başlıklı panel düzenledi.

Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde önemli müttefik başkentlerinde yapılacak panel serisinin ilk ayağı Madrid'de gerçekleştirildi.

Elcano Kraliyet Enstitüsü'nde dün gerçekleştirilen programa, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve Litvanya büyükelçileri başta olmak üzere birçok üst düzey diplomat ile düşünce kuruluşu temsilcisi katılım sağladı.

Ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Elcano Kraliyet Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen panelde, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana büyük önem verdiği, sahiplendiği ve çalışmalarına aktif katıldığı NATO hakkındaki perspektifi, beklentileri, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olan Türkiye'nin İttifak'a yaptığı sivil ve askeri katkılar ile Türkiye'nin NATO için önemi gibi hususlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Elcano Kraliyet Enstitüsü Müdürü Charles Powell ile İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'nin açılış konuşmalarını yaptığı programda, CEU San Pablo Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Kraliyet Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Belen Becerril Atienza'nın moderatörlüğünde, Elcano Kraliyet Enstitüsü Brüksel Ofisi Direktörü Luis Simon, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve SETA Vakfı Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve Elcano Kraliyet Enstitüsü Kıdemli Analisti Felix Arteaga söz aldı.

Elcano Kraliyet Enstitüsü Müdürü Powell, panel boyunca İran'dan da bahsedileceğini ancak İran'ın buluşmanın tek konusu olmayacağını belirterek, sözü Büyükelçi Ezberci'ye açılış konuşması için devretti.

Büyükelçi Ezberci, bu yıl Türkiye'nin hem NATO hem de COP31 zirvelerini düzenleyeceğini dile getirerek, önemli müttefikler Türkiye ile İspanya'nın ilişkilerinin güçlü olması yanında gelişmeye de her zaman açık olduğunu ifade etti.

Moderatör Atienza, panelin başlığında yer alan "Belirsizliği Yönetmek" ifadesinin gerçekten zamanın ruhunu yansıttığını belirtti.

Panelin tartışma konusu hakkında gerek İspanyol gerekse de Türk perspektifinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Atienza, Türkiye-İspanya ilişkilerinin son derece ehemmiyetli olduğunu, yaklaşık 40 yıldır bu konularda ısrarla yayın yaptıklarını söyledi.

Elcano Kraliyet Enstitüsü Brüksel Ofisi Direktörü Luis Simon ise bugün NATO açısından bir geçiş sürecinin yaşandığının kuşkusuz olduğunu dile getirdi.

NATO şemsiyesi altındaki Avrupa güvenliğinin, "Amerikan stratejik gözetimi" altında bir yapıdan, daha bağımsız bir yapıya dönüşme sürecinde olduğunu vurgulayan Simon, geçen aylarda NATO Komuta Kademesinde yaşanan değişikliklerin de bu değişime bağlı olarak NATO'da 30 yılda meydana gelen en büyük değişiklikler olduğunu ifade etti.

NATO'daki değişimin bir diğer boyutunu ise "Avrupa'nın önceliğinin azalması" süreci olarak yorumlayan Simon, Avrupa'nın bu süreçte bölgenin güvenliği açısından ABD varlığının azalması ile Avrupa Birliği askeri kapasitesinin hazır olmaması noktasında bir boşluğu kaldıramayacağını dile getirdi.

Simon, yaşanan değişimin bu açıdan AB ile ABD arasında birbirinin yerini alma yerine sorumluluk değişimi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ise son zamanlarda uluslararası güvenlik alanında ardı ardına yaşanan gelişmelerin çok hızlı değişiklik gösterdiğine işaret etti.

Soğuk Savaş ve 11 Eylül saldırılarını takip eden süreçte dahi farklı bölgelerdeki silahlı çatışmalar arasında bu kadar kısa süre olmadığını belirten Erhan, günün şartlarının bugüne kadar yaşanan en tahmin edilemez dönemlerden birini getirdiğini, bu dönemde ise müttefiklerin yakınlaşmasının her zamankinden daha gerekli olduğunu aktardı.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının Washington Antlaşması'nın imzalanmasından yalnızca 3 yıl sonra gerçekleştiğini anımsatan Erhan, Türkiye'nin NATO'ya katılımının yalnızca Sovyetler Birliği tehdidini bertaraf etmek motivasyonuna dayanan güvenlik amaçlı bir karar olmadığını, ayrıca ideolojik bir yöne de sahip bulunduğunu ve bu doğrultuda Türkiye'nin dönemin Batılı birçok kuruluşunu benimsediğini belirtti.

Türkiye'nin kriz zamanlarındaki arabulucu rolüne de değinen Prof. Dr. Erhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya Savaşı sürecinde, savaşın her iki tarafıyla da doğrudan konuşabilen nadir liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İttifak'ın güney cephesinde çok önemli bir rol üstlendiğine de değinen Erhan, güney cephesinin göç, enerji güvenliği ve hibrit tehditler gibi birçok farklı tehditle mücadele ettiğini söyledi.

Bu yıl Ankara'da gerçekleştirilecek zirveyle Türkiye'nin İttifak'taki önemli konumunun bir kez daha vurgulanacağını anlatan Erhan, Türkiye'nin hem NATO'nun güvenliğine hem de savunma ekosistemine önemli katkılar sunduğunu belirterek, SAFE/ReARM programlarına Türkiye gibi birlik dışı ülkelerin dahil edilmesini önemsediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise NATO'nun 2022 yılında benimsediği stratejik konsept sonrası uluslararası sistemin hızlı bir değişim sürecine girdiğini, NATO'nun bu süreçte ve özellikle son aylarda girdiği değişimin ise üç önemli boyutu olduğunu aktardı.

Birinci boyut açısından uluslararası güç rekabetinin tekrar canlandığını belirten Yeşiltaş, meselenin ikinci boyutunun ise uluslararası sistemdeki değişimin NATO'yu nasıl bir değişime yönelttiği noktası olduğunu vurguladı. Yeşiltaş, NATO'nun son geleneksel savaşın ardından gelecekteki savaşların artık geleneksel biçimde gerçekleşmeyeceğini düşünerek askeri modernizasyonu büyük ölçüde ihmal ettiğini ve SAFE programına ayrılan yaklaşık 1 trilyon avroluk bütçe ile bugün bunun sonuçlarının ortaya çıktığını söyledi.

Sorunun üçüncü boyutunun ise artık kural ve normlara dayanmayan, bunların etkisiz olduğu bir uluslararası sistemin ortaya çıkması olduğunu ifade eden Yeşiltaş, böyle bir dönemde NATO'nun nasıl bir değişim geçireceğinin de soru işareti teşkil ettiğini belirtti.

Bu değişim ve dönüşüm sürecinde NATO üyeleri arasında ise tehdit algılaması, çatışmaya hazırlık ve dayanıklılık açısından önemli farklar olduğunu kaydeden Yeşiltaş, NATO'nun bu sınamalara eğilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu açılardan önemli avantajlar taşıdığını ifade eden Yeşiltaş, NATO dahilindeki Türkiye-İspanya ekseninin İttifak'ın geleceği açısından son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Panelin son konuşmacısı Elcano Kraliyet Enstitüsü Kıdemli Analisti Felix Arteaga ise İttifak'ın uzun yıllardır NATO'nun güney cephesini ihmal ettiğini ve dile getirilen sorunlara bir çözüm üretilmediğini aktardı.

Son 10 yılda yaşanan gelişmelerin ise NATO'yu güney cephesi hakkında harekete geçmeye zorladığını belirten Arteaga, 2023 Vilnius Zirvesi ile NATO'nun güney cephesi açısından güvenliğine dair önemli kararların alındığını anımsattı.

Panel sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından etkinlik, Elcano Kraliyet Enstitüsü Müdürü Charles Powell'ın, NATO bünyesinde ele alınan meselelerin tartışılması ve çözümüne yönelik süreçlerde Türkiye'nin bu yıl gerçekleştirilecek NATO Zirvesi vesilesiyle önemli bir platform sunacağına yönelik değerlendirmesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Madrid'de düzenlenen program kapsamında, bugün Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Milli Savunma Çalışmaları Yüksek Merkezi'nde (CESEDEN) general adayı 120 kurmay albaya yönelik kurs verecek.