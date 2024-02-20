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Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde vatandaşların istifa çağrılarına rağmen adaylığının devamına karar verilen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte miting düzenledi. İsim vermeden Haluk Levent ve Gökhan Zan'a göndermede bulunan Savaş, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur." dedi. Savaş'ın sözleri üzerine alanda bulunanlar Levent ve Zan'ı yuhaladı.

CHP'de adaylığına devam kararı verilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte gövde gösterisi yaptı. Miting düzenleyen Savaş, isim vermeden Haluk Levent ve Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur." ifadelerini kullanırken, bu sözler üzerine alanda bulunan Levent ve Zan'ı yuhalamaya başladı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN HATAY ADAYLIĞI DEVAM EDECEK

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de krize neden oldu. Anma töreninde istifa çağrılarına rağmen geri atmayan Lütfü Savaş'la ilgili CHP kararını verdi. CHP'de partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattıHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

SAVAŞ'TAN CHP'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Adaylığı devam eden Lütfü Savaş Hatay'da miting düzenledi. Gövde gösterisi yapan Savaş, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli." dedi.

MİTİNGDE LEVENT VE ZAN'I HEDEF ALDI

Lütfü Savaş, CHP'nin Hatay için teklif götürdüğü şarkıcı Haluk Levent'in yanı sıra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ıisim vermeden hedef aldı. Savaş, "15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattıHaluk Levent

KALABALIK YUHALAMAYA BAŞLADI

Bu sözlerin ardından miting alanında bulunanlar Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattı.

Lütfü Savaş'tan Hatay'da gövde gösterisi! Gökhan Zan ve Haluk Levent'i yuhalattıGökhan Zan

CHP HALUK LEVENT'E TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ

CHP, Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığının tepki çekmesi üzerine deprem süresince yardım çalışmalarına katılan Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent ise teklifi reddetmişti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Haluk Levent Lütfü Savaş Gökhan Zan Hatay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Turkuaz TV:

Gökhan Zan'ı yuhalamakta haklılar bence de Haluk Levent ne alaka. Ayrıca sen çok mu iyisin diye sorarlar adama

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erge_nekon:

Ne Hatay i severim nede Hatay lıyi, yiyin birbirinizi

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Lion 1:

Ergenekon çok.sukur sevmiyorsun senin sevmen hiç bir anlam ifade etmiyor önemli olan bizi Allah ve resulünün sevmesi ama emin ol Allah ve Resulü senden beridir

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Erkan Can :

hiç bir başarı cezasız hiç bir başarısızlık da ödülsüz bırakılmıyor memleketimde..

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Metto Barber:

Koltuğa yapismis birakmiyolar….

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Ne biçim insanlarsınız yahu yazdığım yorumu yayınlamaya korkuyorsunuz... Madem bu kadar korkuyorsunuz o zaman yorumları kapatın, habercilik yapmayın kardeşim.

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İnanç Basaran:

Bu adam Hatayda asla alamaz seçimi

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Abdullah Deyerli:

Hatay in acısı derdi başka AKP, CHP bin derdi malum Allah Hatay yin yardımcısı olsun zor

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