Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 bin TL para aldığı ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oyla kazandı. CHP'nin büyük tepkilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş ise yüzde 44.05 oyla kaybetti.

BAŞKAN ÖNTÜRK: SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN TEFECİDEN PARA ALMIŞLAR

Seçim sonrası Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi" dedi.

Lütfü Savaş

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Başkan Öntürk'ün bahsettiği belgeler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hatay'da kendini iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.

YANLIŞLIKLA GÖNDERDİĞİNİ İDDİA EDİP 32 MİLYON TL'Yİ GERİ İSTEDİ

32 milyon TL'yi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi. Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.

32 MİLYON TL, 14 GÜN SONRA İADE EDİLDİ

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.