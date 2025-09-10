Leyen: 'İsrailli bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yıllık "Avrupa Birliği'nin Durumu" (SOTEU) konuşmasında, "İsrailli bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz. Ayrıca, Ortaklık Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasını da teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı. Birçok Avrupa Parlamentosu (AP) vekilinin de Gazze ile dayanışma için kırmızı giyinmesi ise ilgi çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, her yıl gerçekleştirilen "Avrupa Birliği'nin Yıllık Durumu" (SOTEU) konuşmasında küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Leyen, Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade ederek İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda anlaşma sağlayamayan AB'nin felç olmuş durumda kalmayı göze alamayacağını söyledi. Birliğin önünü açmak için çeşitli tedbirler önereceklerini duyuran Von der Leyen, "İsrailli aşırı görüşlü bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz. Ayrıca, ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasını da teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı. Leyen'in konuşması sırasında İsrail'in Gazze'de neden olduğu insanlık krizine dikkat çekmek isteyen bazı AP vekillerinin giydiği kırmızı kıyafetler ise ilgi çekti.

"Yeni bir Avrupa ortaya çıkmalıdır"

Leyen ayrıca AB'nin Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ve savunma gibi konularda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Komisyon Başkanı Leyen, bir saati aşan konuşmasında, "Avrupa, birçok büyük gücün ya umursamaz ya da Avrupa'ya açıkça düşman olduğu bir dünyada, kendi yerini korumak zorundadır. Bu, emperyal hırsların ve emperyal savaşların hüküm sürdüğü, bağımlılıkların acımasızca silaha dönüştürüldüğü bir dünya. İşte tüm bu nedenlerle yeni bir Avrupa ortaya çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, 'diplomasi' derken neyi kastettiğini gördük"

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Leyen, "Hepimiz, Rusya'nın 'diplomasi' derken neyi kastettiğini gördük. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimri Zelenskiy ile görüşmeyi reddetti ve geçtiğimiz hafta bugüne kadar en büyük sayıdaki balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Dün, Donetsk'teki bir köye yapılan füze saldırısında emeklilik maaşını almak için bekleyen insanlar hedef alındı, 20'den fazla insan hayatını kaybetti" dedi.

"Polonya ile tam dayanışma içindeyiz"

Von der Leyen, "Bugün, Polonya ve Avrupa'nın hava sahası, 10'dan fazla Rus Shahed tipi İHA ile pervasız ve emsali görülmemiş bir şekilde ihlal edildi. Avrupa, Polonya ile tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açık bir mesaj gönderdiğini ve Avrupa'nın da mesajının açık olması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için daha fazla baskı yapmamız gerekiyor. Daha fazla yaptırım gerekiyor. Şu anda ortaklarımızla birlikte 19'uncu yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. Özellikle Rus fosil yakıtlarını daha hızlı bırakmayı, gölge filoyu ve üçüncü ülkeleri mercek altına alıyoruz" dedi.

"Bu Rusya'nın savaşı ve parayı Rusya'nın ödemesi gerekiyor"

Leyen, Avrupa'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya 170 milyar euro askeri ve mali yardım sağladığını, fakat daha fazlasının gerektiğini ifade eden Komisyon Başkanı Leyen, "Bu yük, sadece Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına bırakılmamalıdır. Bu Rusya'nın savaşı ve parayı Rusya'nın ödemesi gerekiyor. Bu yüzden hızla dondurulmuş Rus varlıkları temelinde Ukrayna'nın harp çabalarını finanse edecek yeni bir çözüm üzerinde çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Leyen, Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya "tazminat kredisi" sağlayabileceklerini ve bu çerçevede Ukrayna'nın bu krediyi ancak Rusya, savaş tazminatı ödediğinde geri ödeyebileceğini söyledi. Von der Leyen, "Varlıkların kendilerine dokunulmayacak ve risk, kolektif olarak üstlenilecektir" dedi.

"Gazze'de yaşananlar dünyanın vicdanını sarstı"

Leyen, aralıklı yoğun alkışlar ve salondan yükselen itirazlarla kesilen konuşmasında, Gazze ve AB'nin İsrail'e yaptırımlar konusunda adım atamaması konusuna da değinerek, "Gazze'de yaşananlar dünyanın vicdanını sarstı. Yiyecek isterken öldürülen insanlar ve hayatlarını kaybeden bebeklerini tutan annelerin görüntüleri gerçekten feci. Bu nedenle de bu mevzuya çok net bir mesajla başlamak istiyorum. İnsan eliyle oluşturulan kıtlık asla savaş silahı olamaz. Çocuklar hatırına, insanlık hatırına bu sona ermeli" ifadelerini kullandı. Leyen'in bu açıklamaları, Gazze ile dayanışma için kırmızı giyinen vekiller tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı.

AB'nin adım atamıyor oluşunun neden olduğu hayal kırıklığını anladığını vurgulayan Leyen, "Birçok üye ülke, kendi başına harekete geçti. Bizim tarafımızda ise "Horizon Europe" fonunun bazı bölümlerini askıya alma teklifimiz var ancak bu çoğunluk desteğine ulaşamadığı için ilerletilemedi. Bunu aşmalıyız. Felç olmuş gibi kalmayı göze alamayız. Bu yüzden, ilerlemenin önünü açmak için bir dizi tedbir paketi önereceğim" dedi.

İsrailli bakanlara yaptırım teklif edeceğini açıkladı

Leyen AB Komisyonu'nun elinden gelen her şeyi yapacağını ifade ederek, " İsrail'e ikili desteğimizi askıya alacağız. Bu alanlardaki tüm ödemeleri durduracağız fakat İsrail sivil toplumu ile yürüttüğümüz çalışmalar etkilenmeyecek. İkinci olarak, Konseye iki ilave öneride bulunacağız. İsrailli aşırı görüşlü bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını önereceğiz. Ayrıca, ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasını da teklif edeceğiz. Çoğunluğu sağlamanın zor olacağını biliyorum. Atılacak her adımın bazılarına çok fazla, bazılarına da çok az geleceğini de biliyorum. Fakat Parlamento, Konsey ve Komisyon olarak sorumluluklarımızı üstlenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD ile ticaret anlaşmasına yönelik tepkileri anlıyorum"

ABD ile ticaret anlaşmasına da değinen Von der Leyen, "Yaz boyunca üzerinde çalıştığımız anlaşma konusunda pek çok şey duydum. İlk tepkileri anlıyorum" şeklinde konuştu. ABD ile ticari ilişkilerin çok büyük önem taşıdığını ifade eden Von der Leyen, "Her yıl ABD'ye 500 milyar euronun üzerinde mal ihraç ediyoruz. Milyonlarca kişinin işi buna bağlı. Komisyon Başkanı olarak insanların işleri ya da geçim kaynaklarıyla asla kumar oynayamam. Bu yüzden, sanayilerimiz ve pazar erişimini korumak amacıyla bir anlaşma yaptık" dedi.

Çok sayıda vekil, Gazze ile dayanışma için kırmızı giyindi

Avrupa Parlamentosu'nda çok sayıda vekilin, Von der Leyen'in konuşması sırasında Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kırmızı giyinmesi dikkatleri çekti. Sol grubu tarafından organize edilen eyleme, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller siyasi gruplarından vekiller tarafından da destek verildi. Parlamenterler, SOTEU konuşmasından önce Gazze ile dayanışma için bir dakikalık saygı duruşu da organize etti.

Bajada: "Kan dökülmesine derhal son verilmesi çağrısında bulunmak istedik"

Eyleme destek veren parlamenterlerden Thomas Bajada, basına yaptığı açıklamada, "AP üyeleri olarak bugün SOTEU konuşması sırasında Gazze için bir protesto amacıyla kırmızı giyindik. Masum hayatları anmak ve kan dökülmesine derhal son verilmesi çağrısında bulunmak istedik" dedi.