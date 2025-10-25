Lal Denizli: 'Kadın gibi kadın, şehrini de ülkesini de yönetiyor' denileceği günlerin gelmesini bekliyorum

ÇEŞME Belediye Başkanı Lal Denizli, Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye gibi ülkelerde siyasette kadına tanınan fırsatlar pek de kolay olmuyor. Ben 'Kadın gibi kadın, şehrini de ülkesini de yönetiyor' denileceği günlerin gelmesini bekliyorum. Bunun biz kadınların ortak mücadelesi ile olacağını düşünüyorum" dedi.

İzmir'de Çeşme Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi, 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün süren zirvede; siyaset, kamu yönetimi, ekonomi, medya, spor, teknoloji, dijital aktivizm, sanat gibi alanlarda kadın liderliğinin ele alındığı oturumlar gerçekleştirildi. 'Kadın Görünürlüğü' temasıyla, kadın hareketlerinin, küresel etkisinden Z Kuşağı'nın seslerine kadar çok çeşitli konuları kapsayan zirvedeki oturumlarda, kadınların güçlenmesi ve eşitliği için çözümlerin sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Zirvenin ikinci günü, 'Kadınların siyasette ve kamu yönetiminde yükselişi' konulu oturum ile başladı. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) AB Temsilcisi ve Avrupa Politikası Kıdemli Danışmanı Ayşe Yürekli moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma konuşmacı olarak Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yeni Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin katıldı.

Oturumda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Siyasette kişisel yolculuğum 16 sene önce başladı. Sosyalist romantizme, Deniz Gezmiş'in hikayelerinden etkilenerek başladım. 18 yaşını doldurduğumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Gençlik kollarında ve ilçede yöneticilik yaptım derken bugün ise Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak burada oturma şerefine nail oldum. Türkiye gibi ülkelerde siyasette kadına tanınan fırsatlar pek de kolay olmuyor. Siyaset, her sektörde yaşadığımız zorluklar gibi hayatın her alanında kadınların yaşadığı zorlukların katlandığı bir alan. Çünkü erkek egemen siyasetin yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Kararların ne kadar erkek zihniyetle alındığı ve bunun bedellerinin ülkemize nasıl ödetildiğini de her geçen gün hissediyoruz" dedi.

'ASIL OLAN YÖNETEN KİŞİNİN LİYAKATİNİN TARTIŞILMASIDIR'

Denizli, "Siyasette, 'kadın, erkek' diye adlandırmadan doğrudan 'siyasetçi' olarak hitap edilsin diye düşünülüyor ama bu koşullarda kadın vurgusunu yapmak durumunda kalıyorum. Çünkü İzmir gibi bir kentin 30 ilçe belediyesinden 8'inde kadın belediye başkanı var. Biz buna 'bravo' diyorsak bir eksiklik var. Çünkü neden 30 ilçe belediyesinden 15'i kadın diye sormuyoruz. 16 yıl önce başlayan siyasi yolculuğumun belediye başkanı olarak taçlanması benim için çok önemli. Ancak buradan giderken ne kadar yol açtığım daha çok önemli. İnsanlar 'genç ya da kadın başarısız. Biz söylemiştik, bu yaşta hangi tecrübe ile belediye yönetecek' şeklindeki düşünceler de barındırıyor. Bir kadın ya da erkek her şeyi yapabilme iradesine sahip olmayabilir. Ancak asıl olan yöneten kişinin liyakatinin tartışılmasıdır. Ben normalde hiç ruj sürmem, topuklu ayakkabı giymem ve daha maskülen yapıdayım. Ama belediye başkanı olduktan sonra topuklu giymeye ve ruj sürmeye başladım. Çünkü 'vay be erkek gibi kadın' demelerini istemiyorum. Ben 'Kadın gibi kadın, şehrini de ülkesini de yönetiyor' denileceği günlerin gelmesini bekliyorum. Bunun biz kadınların ortak mücadelesi ile olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'KADIN MÜCADELESİ HER YERDE'

'Ülkemizde siyasetin zorluğu ile ilgili ailem tarafından defalarca uyarıldım' diyen Denizli, şöyle devam etti:

"Türkiye her dönem demokratik sınavını verirken her nesil ağır bir bedel ödemekle baş başa kalıyor. Fakat, siyaset virüs gibi bir kez kana karışınca bir daha çıkmıyor. Türkiye'de siyaset sevmeden yapabileceğin bir iş değil. Eğer Türkiye'de iktidar partisi değilsen her türlü zorlukla sınandığın bir alan. Bunun mücadelesini verirken, sadece kendinden vermiyorsun, zihninden, gençliğinden, öğrenebileceklerinden de veriyorsun. Çünkü çok fazla zamanın olmuyor. Zaman en kıymetli şeyken, tüm zamanını ideallerine veriyorsun ama her aşamasına değiyor. Bizden sonraki nesillerin bu işe girmesi için, tutku ile arzu etmeleri lazım. Çünkü yol çok dikenli. Ancak yine de siyasete bizden sonraki nesil kesinlikle girsin. Bizden sonraki jenerasyon bizim bir üst modelimiz. Onlar siyasete farklı perspektiften bakıyorlar, otorite tanımıyorlar ve farklı bir kitap yazıyorlar. Ben anlamıyorum ama keyifle izleyip öğrenmeye çalışıyorum. Söylemekten gurur duyduğum şey ise görevim bitince 'Çeşme'ye doğal gazı getiren kadın başkan' diyecekler. Çok büyük uğraşlar verdik. Yöneticilik süreçlerimizde insanoğlu için küçük ama bizim için büyük olan adımlar atıldığında önemi oluyor. Doğal gaz gibi alt yap çalışmasına vesile olmak önemli ama daha temel şeyler de gerçekleştirdik. Örneğin ilk kreşi açtık ve üçüncüsü yapım aşamasında. Çalışan annelerimizin ya da evde hastası olan annelerimizin, sosyal yaşama katılabilmesi için hayati önem taşıyor. Dolaysıyla kadın mücadelesi her yerde."

Geçen yıl 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, 2024 yılında tüm katledilen kadınlar için sakız fidanı diktiklerini hatırlatan Denizli, "Biz gitmeden önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden ekipler alanı kazmıştı. Gördüğümüz manzara toplu mezar gibiydi. Çok fazla sayı da vardı ve fidanları dikerken herkes ağladı. Türkiye'de kadın olmanın bedelleri çok ağır. Bu nedenle haklarımızı öğrendiğimiz zaman buna sıkı sıkı tutunuyoruz. Kadın mücadelesi tek başına yürürken verilebilen bir mücadele değil. Fidan dikerken erkeklerde vardı. Bazı kadınlar, erkeklere tepki gösterdi. Bu duruma karşı çıktım. Çünkü önemli olan onların değişmesi. Kadın mücadelesini, kadın zihniyeti değiştirerek değil, erkeklerin bu mücadeleye katılmasıyla başarabiliriz. Biz cinsiyet eşitliği işitiyoruz" dedi.

'FARKLI ÜLKELERİNDEN GELEN KATILIMCILARA BİR DENEYİM AKTARIMI OLDU'

Kadınlar için zirvenin büyük önemi olduğunu vurgulayan Denizli, "Burada bir arada olmamızın en temel sebebi farklı sektörlerdeki kadınların hem iş ve sosyal yaşamda hem de siyaset dünyasında kazandıkları birbirinden farklı deneyimleri paylaşmak. Herhangi bir sektörden kadın yol arkadaşlarımızın hikayelerini dinledik ve bu hikayelerin birbirinden farklı renklere sahip. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara bir deneyim aktarımı oldu. Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. Bu zirvenin Çeşme'de artık geleneksel hale gelen uluslararası bir zirve olmasını istiyoruz. Böyle bir zirveye ilk ev sahipliği yapan belediye olmaktan da çok çok mutluyuz. Umarım farklı belediyeler, farklı kentlerdeki hemcinslerimiz için de ilham verici olmuştur ve bu tip zirvelerin aynısının artmasını temenni ediyorum. Kadın olarak belli zorlukları her sektörde yaşıyoruz ama her fırsatta da şunu dile getiriyoruz. Türkiye'de şu an kadına yönelik şiddet ve istismar suçlarının sayıları ne yazık ki giderek artıyor. Kadın arkadaşlarımız her gün erkek şiddetine maruz kalıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bizler İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasını talep etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yeni Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise "İlk doğduğum yıllarda savaş başladı ve baskı altındaydık. Yaklaşık 30 yıl sonra Saraybosna'nın ikinci kadın başkanı oldum. Bu zamanda şans ve fırsat buldum, diğer kuşakların öncü olması için çeşitli girişimlerde bulundum. Benim için büyük bir zorluktu ama başardım. Hizmet etme şansı yakaladım. Eminim ki gelecekte genç kadınlar olarak bütün bariyerleri kaldırıp, kuşaklara neyin nasıl olması gerektiğini göstereceğiz. Engeller var ama bizler bunu aşacağız. Biz, genç ve kadın girişimcilere destek vermeye çalışıyoruz. Onlar için yeni alanlar oluşturuyoruz. Her seferinde kadınların lider olabilmeleri için fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Kadın belediye bakanı olarak bunlar çok önemli basamak. Çok çalışmak gerektiğini söyleyebilirim bununla birlikte aktif olarak politikada görünür olmak önemli" diye konuştu.

Hollanda'nın Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin de Hollanda'nın ilk Türk kökenli belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek "Siyaset sahnesindeki hikayem Hollanda'da başladı. 2002 yılında 25 yaşındayken Danıştay'da asistan olarak çalıştım. İnsanlara hizmet etmek yolunda ilerlerken politik bir parti üyesi olmaya karar verdim. Yerel seçimlerde aday olarak yer aldım. Zorlayıcı bir zamandı, cesur olmalıydım. 2 yıldır belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Belediye başkanı olarak yerelde değişiklikler yapabilirsiniz, yerel de olan kadın şiddetini engellemek ulusal çerçevede de çok önemli. Umarım çabalarımız ileride sonuç alır" dedi.