Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlatıldı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi, Kuzey Kore'nin ABD'nin son yaptırımlarına uygun şekilde yanıt verileceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Kuzey Kore yönetiminden bölgede gerilimi artıracak bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı belirtildi Açıklamada, "Saat 12.35 sıralarında Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Daegwan bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlatıldığını tespit ettik" denildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımını sürdürdüğü ve muhtemel yeni füze denemelerine karşı tetikte olduğu vurgulandı.

Japonya da füze denemesini doğruladı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin son füze denemesi doğrulanırken, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de (JCG) bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, fırlatmanın ardından hükümete gerekli güvenlik tedbirlerini alma ve halkı bilgilendirme talimatı verdi.

"ABD yaptırımlarına yanıt" olarak yorumlandı

ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Kuzey Kore'nin silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırımlar listesine eklendiği duyurmuş, bu adım Pyongyang yönetiminin tepkisine yol açmıştı. Kuzey Kore'nin ABD Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, ABD'nin son yaptırım kararının Washington'un kendilerine yönelik düşmanca tutumunun göstergesi olduğunu savunarak, "Bu düşmanca tutuma uygun şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Kuzey Kore'nin son füze denemesi, bu nedenle ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak yorumlandı.

Kuzey Kore son balistik füze denemesini 22 Ekim'de yapmıştı

Önceki balistik füze denemesini 22 Ekim'de gerçekleştiren Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ziyaretinin ilk günü olan 29 Ekim'de ise denizden karaya stratejik seyir füzesi fırlatmıştı.

Trump Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye istekli olduğunu tekrarlamış, ancak görüşme gerçekleşmemişti. Trump, buna rağmen Kim ile görüşmek üzere bölgeye yeniden gelmeye istekli olduğunu söylemişti. Trump, ilk başkanlık döneminde 2019 yılında bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri sınırda bulunan Panmunjom ateşkes köyünde Kim ile bir araya gelmişti. - SEUL