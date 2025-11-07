Haberler

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlatıldı

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını bildirdi. Füze denemesi, ABD'nin son yaptırımlarına yönelik bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Japonya, fırlatmanın ardından bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırma kararı aldı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi, Kuzey Kore'nin ABD'nin son yaptırımlarına uygun şekilde yanıt verileceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Kuzey Kore yönetiminden bölgede gerilimi artıracak bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı belirtildi Açıklamada, "Saat 12.35 sıralarında Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Daegwan bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlatıldığını tespit ettik" denildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımını sürdürdüğü ve muhtemel yeni füze denemelerine karşı tetikte olduğu vurgulandı.

Japonya da füze denemesini doğruladı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin son füze denemesi doğrulanırken, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de (JCG) bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, fırlatmanın ardından hükümete gerekli güvenlik tedbirlerini alma ve halkı bilgilendirme talimatı verdi.

"ABD yaptırımlarına yanıt" olarak yorumlandı

ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Kuzey Kore'nin silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırımlar listesine eklendiği duyurmuş, bu adım Pyongyang yönetiminin tepkisine yol açmıştı. Kuzey Kore'nin ABD Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, ABD'nin son yaptırım kararının Washington'un kendilerine yönelik düşmanca tutumunun göstergesi olduğunu savunarak, "Bu düşmanca tutuma uygun şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Kuzey Kore'nin son füze denemesi, bu nedenle ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak yorumlandı.

Kuzey Kore son balistik füze denemesini 22 Ekim'de yapmıştı

Önceki balistik füze denemesini 22 Ekim'de gerçekleştiren Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ziyaretinin ilk günü olan 29 Ekim'de ise denizden karaya stratejik seyir füzesi fırlatmıştı.

Trump Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye istekli olduğunu tekrarlamış, ancak görüşme gerçekleşmemişti. Trump, buna rağmen Kim ile görüşmek üzere bölgeye yeniden gelmeye istekli olduğunu söylemişti. Trump, ilk başkanlık döneminde 2019 yılında bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri sınırda bulunan Panmunjom ateşkes köyünde Kim ile bir araya gelmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.