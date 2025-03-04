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Kuzey Kore'den ABD'ye tarihi rest: Nükleer eylemlere son verin

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesine sert tepki göstererek, Washington'u bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı. Kim, tehditlerin sürmesi halinde gerekeni yapacaklarını belirterek "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını sınamamalıdır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesine sert tepki göstererek, Washington'u bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı. Tehditlerin sürmesi halinde "Düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendirecekleri konusunda uyaran Kim, "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un 2 Mart'ta Güney Kore'nin Busan kentine gelmesine sert tepki gösterdi. Yayınladığı yazılı açıklamada, ABD ve bölgedeki müttefiklerini Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlayan Kim, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore'ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Kore Yarımadası'nda artan gerginliğin temel nedeninin ABD ve müttefiklerinin bölgede NATO'nun etkinliğini artırması olduğunu savunan Kim, "ABD ve ona bağlı güçlerin egemen bir devletin güvenlik kaygılarını hiçe sayan ve tüm bölgedeki barış ortamını tehlikeye atan pervasız eylemlerini ve güç gösterilerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

KUZEY KORE'DEN STRATEJİK CAYDIRICILIK UYARISI

Kim, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye silah zoruyla diz çöktürmeye çalıştığını belirterek, "Mevcut gerçeklik, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma politikasının haklılığını ve gerekliliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'yi bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağıran Kim, "ABD, Kuzey Kore karşıtı askeri gösteriler konusunda rekorlarını yenilemeye devam ederse, Kuzey Kore de doğal olarak stratejik caydırıcılık uygulamalarında rekorlarını yenilemek zorunda kalacaktır" uyarısında bulundu.

"ÇOK TEHLİKELİ OLUR"

Kim, ABD stratejik varlıklarının Kore Yarımadası'na sürekli olarak konuşlandırılmasına karşı tedbir olarak "Düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendireceklerini vurguladı. "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır" diyen Kim, "Bu çok tehlikeli olur" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den ABD'ye tarihi rest: Nükleer eylemlere son verin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

la bir dur sende bk çuvalı elindeki ortaçağ mancınıklari ile kendini bir bak sanma dünya yeterince karışık zaten

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Haber Yorumlarıyavuz kırtay:

Parti kur oy verelim reis en azından ne olduğu belli

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