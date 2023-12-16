Kütahya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Filistin'e Yaptığı Zulmü Protesto Etti

Kütahya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan sağlık çalışanları, Filistin'deki işgal ve zulmün boyutlarına dikkat çekti.

Kütahya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Zafer Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca ellerinde, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Basın açıklamasında, Filistin'deki işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Emin Eren Zeybek, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir" dedi.

Gazze'de son bir haftada 283 sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirten Zeybek, "Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi meslektaşımız Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor, neredeyse iki haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Rantisi Çocuk Hastanesi bombalandı. El-Naser Çocuk Hastanesi bombalandı. Gazze'nin tek göz hastanesi bombalandı. Gazze'nin tek ruh sağlığı hastanesi bombalandı. Vefa Rehabilitasyon Hastanesi bombalandı. El-Durra Çocuk Hastanesi 12 Ekim'de yasaklı beyaz fosforla hedef alındı. Şu anda kuzeyde faaliyet gösteren tek hastane olan Endonezya Hastanesi, bombalanırken hala hastaları tedavi etmeye çalışıyor. Şifa Hastanesi bombalandı. Gazze'deki iki tıp fakültesi ve Gazze İslam Üniversitesi bombalandı. El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi bombalandı. Sınır Tanımayan Doktorlar ambulans konvoyu bombalandı. Kızıl Haç ambulans konvoyları bombalandı. Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. Dokuzu yalnızca kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Aşırı kalabalık olan Birleşmiş Milletler barınakları, çok sayıda bulaşıcı hastalığın yayıldığı sığınaklar haline geldi. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde İsrail'e destek veren hiçbir gıda ürününün satışını kabul etmediklerini ifade eden Emin Eren Zeybek, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları örgütleri ve NATO'ya, zulme karşı durmaları için seslendi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. - KÜTAHYA