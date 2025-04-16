Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastane önünde basın mensuplarına Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı." dedi.

ÇELİK: BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE BU RAHATSIZLIĞINDAN BAHSEDERDİ

Kurtulmuş'un ardından konuşan Çelik ise şu ifadeleri kullandı: "Önder'e en yetkin doktorlar müdahale etti. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Hem değerli ailesine, hem vatandaşlarımıza, hem TBMM'ye geçmiş olsun diyoruz. Zaman zaman bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından bahsederdi. Her seferinde 'İyi günlere ulaşalım', 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım' derdi. Temennimiz bu zorlu süreci atlatması. İnşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar."